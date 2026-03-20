"Нейтралітет" понад усе: Швейцарія заблокувала продаж озброєнь США через війну в Ірані

Швейцарська влада пояснила, що оскільки США беруть участь у міжнародному збройному конфлікті, видача нових ліцензій на продаж військових матеріалів неможлива згідно із національним законодавством. Обмеження діють з моменту початку операції проти Ірану 28 лютого.

Окрім повної заборони на нові поставки до США, уряд запровадив регулярний перегляд уже наявних ліцензій спеціальною групою експертів. Аналогічні обмеження щодо експорту озброєнь уже кілька років діють стосовно Ізраїлю та самого Ірану.

Окрім збройового ембарго, Швейцарія почала обмежувати використання свого повітряного простору. Берн уже відхилив два запити Вашингтона на проліт військової авіації над територією країни для проведення операцій проти Ірану. Ще три запити були задоволені, оскільки вони не суперечили законодавству про нейтралітет.

Подібні заходи Швейцарія вже впроваджувала у 2003 році після вторгнення США до Іраку. Тоді країна також блокувала польоти та експорт зброї державам-учасницям війни.

Під суворий нагляд потрапили не лише прямі поставки зброї, а й товари подвійного призначення. Міжвідомча група експертів тепер регулярно перевірятиме всі контракти на відповідність санкціям проти Ірану та принципам нейтралітету.

З іншого боку, попри існування офіційних заборон, швейцарські оборонні компанії часто використовують обхідні механізми. Таким чином вони можуть зберігати присутність на світових ринках озброєнь навіть в умовах жорстких законодавчих обмежень.