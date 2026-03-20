США терміново перекидають тисячі військових на Близький Схід, - Reuters

17:39 20.03.2026 Пт
Війська відправили на три тижні раніше запланованого терміну
aimg Марія Науменко
США прискорили перекидання військ на Близький Схід (Getty Images)

США терміново перекидають на Близький Схід тисячі морських піхотинців і моряків, причому частину сил відправляють на кілька тижнів раніше запланованого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами трьох американських чиновників, йдеться, зокрема, про розгортання десантного корабля USS Boxer разом із експедиційним підрозділом морської піхоти та супровідним військовим кораблем.

Одне з джерел зазначило, що частину військових відправляють приблизно на три тижні раніше графіка.

Водночас співрозмовники видання не уточнили, які саме завдання виконуватимуть додаткові сили в регіоні.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що "не відправляє війська нікуди", але додав, що у разі такого рішення не повідомлятиме про це публічно.

Ескалація на Близькому Сході

На тлі ескалації на Близькому Сході в США зростають очікування подальшого розширення військової операції. За даними опитування Reuters/Ipsos, близько 65% американців вважають, що президент Дональд Трамп може ухвалити рішення про введення військ в Іран, хоча підтримують такий крок лише 7% респондентів.

Водночас адміністрація Трампа вже прискорила постачання озброєння на мільярди доларів для союзників у регіоні - зокрема ОАЕ, Кувейту та Йорданії, оминаючи Конгрес.

Раніше також повідомлялося, що десантна група на чолі з USS Boxer та 11-й експедиційний підрозділ морської піхоти вийшли із західного узбережжя США раніше запланованого терміну.

Помер патріарх Філарет: яким був його шлях від семінариста до Героя України
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО