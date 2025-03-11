Швейцарський експорт зброї падає через заборону на експорт в Україну

Експорт зброї зі Швейцарії у 2024 році скоротився другий рік поспіль. Нейтральна країна відстає на тлі збільшення Європою витрат на оборону через війну Росії проти України.

Про це, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Швейцарська збройова промисловість закликала до пом'якшення обмежень на перепродаж своїх товарів. Маттіас Цоллер, який відповідає за сектор озброєнь у промисловій асоціації Swissmem, заявив, що закони про нейтралітет утримують Швейцарію від укладення цінних контрактів.

Німеччина, найбільший покупець швейцарської зброї, виключила швейцарські компанії з деяких угод із закупівель, в той час як Данія і Нідерланди призупинили замовлення, повідомив Цоллер перед тим, як уряд опублікував дані з експорту за 2024 рік.

За даними Державного секретаріату з економічних питань (SECO), експорт швейцарських військових матеріалів скоротився на 5% до 665 млн швейцарських франків (754,74 млн доларів США) з 696,8 млн франків у 2023 році.

За даними SECO, спад, що послідував за падінням на 27% у 2023 році, може бути частково пов'язаний із занепокоєнням європейців щодо заборони Швейцарії на передання раніше закупленої зброї до зон бойових дій, зокрема до України.

"У Європі спостерігається різке зростання витрат на оборону, і Швейцарія його упустить, - сказав Цоллер. - Це катастрофа для промисловості, але також і для обороноздатності країни".

До числа членів Swissmem входять постачальники військового обладнання, такі як Rheinmetall і Safran Vectronix.

Відповідно до законів про нейтралітет і швейцарського закону, зброю не можна безпосередньо відправляти в країни, залучені в збройний конфлікт, а також блокується реекспорт раніше проданої зброї. Це запобігло передачі зенітних боєприпасів, наприклад, з Німеччини в Україну.

Уряд Швейцарії зараз роздумує над тим, чи варто послаблювати обмеження "в надзвичайних обставинах", а також обмежити обмеження на реекспорт п'ятьма роками після постачання продукції.