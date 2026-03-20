Британія відкрила свої бази США для ударів по Ірану, але не по всіх цілях

21:27 20.03.2026 Пт
Ідеться лише про іранські цілі, задіяні в атаках на судна в Ормузькій протоці
Марія Науменко
фото: Британія дала США доступ до баз для ударів по Ірану (Getty Images)

Британський уряд дозволив Сполученим Штатам використати військові бази на території Великої Британії для ударів по іранських ракетних позиціях, з яких здійснюються атаки на судна в Ормузькій протоці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: США терміново перекидають тисячі військових на Близький Схід, - Reuters

Таке рішення міністри ухвалили у п’ятницю, 20 березня, під час зустрічі, присвяченої війні з Іраном і блокуванню Тегераном Ормузької протоки.

У заяві Даунінг-стріт наголосили, що домовленість про використання британських баз стосується "оборонних операцій" США в межах колективної самооборони регіону.

"Вони підтвердили, що угода про використання США британських баз для колективної самооборони регіону включає оборонні операції США з метою знищення ракетних об'єктів та потенціалу, що використовуються для атак на судна в Ормузькій протоці", - йдеться в заяві.

Розкол у НАТО

Війна, яка почалася після ударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого, швидко вийшла за межі суто воєнного протистояння і переросла в дипломатичну кризу між Вашингтоном та його союзниками по НАТО.

Дональд Трамп публічно дорікав партнерам за небажання долучатися до операцій навколо Ормузької протоки, а Кіра Стармера критикував за надто обережну позицію.

Іран фактично заблокував прохід через Ормузьку протоку, через яку проходить близько 20% світових поставок нафти і газу. На тлі цього ціни на енергоносії різко зросли.

Саме загроза для судноплавства та енергоринку стала однією з причин, чому Трамп закликав європейські країни допомогти розблокувати протоку. Однак союзники США по НАТО відмовилися від прямої військової участі.

На цьому тлі Трамп назвав позицію союзників "дуже дурною помилкою", а згодом узагалі охарактеризував їх як "боягузів". Він також заявив, що Вашингтону варто переглянути своє ставлення до ролі США в НАТО.

Помер патріарх Філарет: яким був його шлях від семінариста до Героя України
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО