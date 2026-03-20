"Нейтралитет" превыше всего: Швейцария заблокировала продажу оружия США из-за войны в Иране

Швейцарские власти объяснили, что поскольку США участвуют в международном вооруженном конфликте, выдача новых лицензий на продажу военных материалов невозможна согласно национальному законодательству. Ограничения действуют с момента начала операции против Ирана 28 февраля.

Кроме полного запрета на новые поставки в США, правительство ввело регулярный пересмотр уже имеющихся лицензий специальной группой экспертов. Аналогичные ограничения по экспорту вооружений уже несколько лет действуют в отношении Израиля и самого Ирана.

Кроме оружейного эмбарго, Швейцария начала ограничивать использование своего воздушного пространства. Берн уже отклонил два запроса Вашингтона на пролет военной авиации над территорией страны для проведения операций против Ирана. Еще три запроса были удовлетворены, поскольку они не противоречили законодательству о нейтралитете.

Подобные меры Швейцария уже внедряла в 2003 году после вторжения США в Ирак. Тогда страна также блокировала полеты и экспорт оружия государствам-участникам войны.

Под строгий надзор попали не только прямые поставки оружия, но и товары двойного назначения. Межведомственная группа экспертов теперь будет регулярно проверять все контракты на соответствие санкциям против Ирана и принципам нейтралитета.

С другой стороны, несмотря на существование официальных запретов, швейцарские оборонные компании часто используют обходные механизмы. Таким образом они могут сохранять присутствие на мировых рынках вооружений даже в условиях жестких законодательных ограничений.