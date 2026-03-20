Трамп віддав наказ: морські піхотинці та F-35 США рухаються до Близького Сходу

Представник Пентагону повідомив про дострокове перекидання американських морських піхотинців і десантних кораблів на Близький Схід для посилення угруповання, що задіяне у протидії Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Newsmax .

Прискорене перекидання сил

Американські збройні сили прискорили відправку тисяч морських піхотинців і десантних кораблів на Близький Схід.

Як повідомили джерела, десантна оперативна група під командуванням корабля USS Boxer і 11-го експедиційного підрозділу морської піхоти вийшла із західного узбережжя США з випередженням початкового графіка.

Склад десантної групи

До складу групи входять десантні транспортні кораблі-доки USS Portland і USS Comstock.

На борту перебувають близько 4 тисяч військовослужбовців, зокрема 2 500 морських піхотинців.

Крім особового складу, судна перевозять винищувачі F-35, ракети і техніку для висадки десанту на сушу.

Шлях через Індо-Тихоокеанський регіон

За маршрутом до Близького Сходу група пройде через Індо-Тихоокеанський регіон.

Після прибуття до зони конфлікту вона об'єднається з десантним кораблем USS Tripoli.

Надалі до з'єднання приєднаються крейсер USS New Orleans і корабель-док USS Rushmore.

Загальна чисельність і завдання

У результаті перекидання в регіон конфлікту буде доставлено близько 8 тисяч військових, серед яких до 5 тисяч морських піхотинців.

Основна мета - посилення угруповання і підтримка операцій проти Ірану, включно з можливим використанням авіації та десантної техніки.

Значення перекидання

Дострокове перекидання морських піхотинців і техніки дозволяє США оперативно нарощувати сили на стратегічно важливому напрямку.

Такий крок демонструє готовність армії реагувати на загрози і підтримувати стабільність у регіоні.