Дрони атакують окупований Шахтарськ, лунають вибухи біля нафтобази (відео)

В окупованому Шахтарську на Донеччині пролунали вибухи. Під ударом перебуває нафтобаза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингові канали.

У російських пабліках пишуть із посиланням на адміністрацію Шахтарська, що внаслідок атаки дронів-камікадзе руйнувань, загиблих та постраждалих нібито немає.

За інформацією моніторингових каналів, були прильоти по нафтобазі. На опублікованих відео чутно потужні вибухи і яскраву заграву, яку було видно на велику відстань.

Повідомляється про гучні вибухи в тимчасово окупованому Шахтарську Донецької області. Нам містом зафіксовані дрони-камікадзе.

Удари по НПЗ в РФ

Нагадаємо, Україна нарощує виробництво далекобійних дронів і ракет і відповідає ударами по російській енергетиці майже щоденно. Удари по НПЗ і електростанціях ворога вже спричинили дефіцит палива і перебої в постачанні.

Зазанчимо, удари по нафтопереробних заводах та енергетиці спричинили всередині країни-агресорки паливну кризу і вдарили по логістиці ворожої армії. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував удари як спробу Києва показати "західним покровителям" хоч якісь успіхи, але заявив, що це нібито не допоможе Україні.

Зазначимо, Україна доводить, що здатна вражати об'єкти на великих відстанях - від портів до нафтопереробних заводів на великих віддаленнях від лінії фронту.

РБК-Україна раніше писало, що країна-агресорка записала командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді у "терористи" через масштабні обстріли НПЗ. Той у відповідь пообіцяв, що ударів по території Росії буде ще більше.