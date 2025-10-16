ua en ru
Діпстрайки по РФ. Reuters розповіло, як Україні вдається нищити російські НПЗ

Росія, Четвер 16 жовтня 2025 19:53
UA EN RU
Діпстрайки по РФ. Reuters розповіло, як Україні вдається нищити російські НПЗ Фото: удари України вивели з ладу 21% нафтопереробних потужностей РФ (росЗМІ)
Автор: Валерій Ульяненко

За останні тижні Україна завдала близько 60 ударів по нафтовій інфраструктурі Росії, вивівши з ладу мінімум 21% її нафтопереробних потужностей. Однак протидія росіян діпстрайкам стає все ефективнішою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Україна завдає ударів не тільки по нафтопереробних заводах (НПЗ) країни-агресорки, а й насосних станціях, сховищах та експортних терміналах.

НПЗ, розташований в Тюмені, є найвіддаленішим, атакованим в цій кампанії - відстань до нього становить 1992 км від кордону. При цьому деякі російські заводи були уражені по кілька разів.

Джерело агентства в українському уряді повідомило, що метою таких ударів є створення в країні-агресорці дефіциту бензину та дизельного палива для ускладнення просування окупантів на фронті.

Удари дронів по НПЗ Росії вже спричинили перебої з поставками пального в російські регіони. Крім того, ціни на бензин у РФ зросли приблизно на 10%.

Головна проблема України

Україна завдає ударів здебільшого безпілотниками "Лютий" та ФП-1, які здатні долати відстань у понад 1000 км.

Reuters з посиланням на джерело зазначає, що кожна атака передбачає використання і дронів-обманок, які запускають першими для розряджання російської ППО.

"Головною проблемою України є масштаб. Хоча вона постійно нарощує виробництво, у неї недостатньо безпілотників, щоб регулярно долати російські засоби ППО, водночас Росія також покращує рівень перехоплення, а це означає, що менша їх частина досягає своїх цілей", - пише агентство.

Для подолання ворожих систем радіоелектронної боротьби Україна використовує технологію оптичного наведення. Дрон фотографує ландшафт під собою і порівнює його з завантаженою мапою, що унеможливлює глушіння такої навігаційної системи.

Джерела Reuters також підтвердили інформацію щодо отримання Україною розвідданих від США для проведення діпстрайків.

Нагадаємо, протягом серпня-вересня 2025 року через ситуацію з паливом у РФ закрилися 360 АЗС.

Наразі кожна 50-та АЗС в Росії більше не продає бензин, а влада Росії у зв'язку з дефіцитом палива вирішила продовжити до кінця жовтня заборону на продаж бензину за кордон.

