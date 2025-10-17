Нова фаза війни: українські дрони і ракети щодня б'ють Росії, - Politico

Україна нарощує виробництво далекобійних дронів і ракет і відповідає ударами по російській енергетиці майже щодня. Удари по НПЗ і електростанціях уже спричинили дефіцит палива і перебої в постачанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Удари у відповідь по інфраструктурі

Як наголошується в публікації, війна Росії проти України тривалий час вирізнялася тим, що Москва завдавала ударів по українських містах та енергетиці майже без відповіді. Нині ситуація змінюється: Україна наростила виробництво далекобійних дронів і ракет і відповідає ударами по цілях усередині РФ майже щодня.

Завдяки власним розробкам і збільшенню випуску озброєнь Київ тепер системно вражає не тільки нафтопереробні заводи, а й електростанції з підстанціями.

За даними BBC, цього року Україна вразила 21 із 38 великих російських НПЗ, що вивело з ладу близько 38% переробних потужностей країни.

Часті удари по енергетиці призвели до дефіциту бензину і змусили Росію почати імпорт палива з Білорусії. Одночасно відбиття атак стало для України елементом стратегії стримування - зробити удари по Росії настільки болючими, щоб Кремль задумався про припинення атак.

Цілі та стратегія Києва

Президент Володимир Зеленський озвучив логіку дій: "Їм потрібно зрозуміти, що якщо вони хочуть влаштувати в нас відключення, ми відповімо тим самим. Тут немає нічого секретного". Головна мета - створити таку потужну неядерну ударну здатність, щоб Росія припинила удари по Україні.

Зеленський підкреслює, що завдання - змусити противника платити ціну за агресію, водночас не допускати вбивства цивільних: "Ворог повинен нести ціну цієї війни. Але ми не вбиваємо мирних людей".

Виробництво та міжнародна допомога

Україна не чекає лише на іноземну допомогу й активно нарощує власне виробництво дронів і ракет. За словами президента, з'явилися нові зразки - ударні дрони і ракети, зокрема крилаті, - і вони вже застосовуються проти об'єктів у глибині РФ.

Також наголошується на тіснішій співпраці з розвідданими США, які допомагають із цілевказівкою і розумінням намірів противника. "Розвідки дуже активно співпрацюють. Але для нас важливіше, щоб вони допомагали розуміти наміри Росії і допомагали з ППО", - заявив один з українських співрозмовників, який побажав залишитися анонімним.