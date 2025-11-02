ua en ru
Вс, 02 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Дроны атакуют оккупированный Шахтерск, раздаются взрывы возле нефтебазы (видео)

Украина, Воскресенье 02 ноября 2025 21:17
UA EN RU
Дроны атакуют оккупированный Шахтерск, раздаются взрывы возле нефтебазы (видео) Фото: оккупанты заявляют, что в результате атаки дронов якобы никаких разрушений нет (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В оккупированном Шахтерске Донецкой области прогремели взрывы. Под ударом находится нефтебаза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые каналы.

Сообщается о громких взрывах во временно оккупированном Шахтерске Донецкой области. Нам городом зафиксированы дроны-камикадзе.

По информации мониторинговых каналов, были прилеты по нефтебазе. На опубликованных видео слышны мощные взрывы и яркое зарево, которое было видно на большое расстояние.

В российских пабликах пишут со ссылкой на администрацию Шахтерска, что в результате атаки дронов-камикадзе разрушений, погибших и пострадавших якобы нет.

Удары по НПЗ в РФ

Напомним, Украина наращивает производство дальнобойных дронов и ракет и отвечает ударами по российской энергетике почти ежедневно. Удары по НПЗ и электростанциям врага уже вызвали дефицит топлива и перебои в поставках.

Отметим, удары по нефтеперерабатывающим заводам и энергетике вызвали внутри страны-агрессора топливный кризис и ударили по логистике вражеской армии. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал удары как попытку Киева показать "западным покровителям" хоть какие-то успехи, но заявил, что это якобы не поможет Украине.

Отметим, Украина доказывает, что способна поражать объекты на больших расстояниях - от портов до нефтеперерабатывающих заводов на больших удалениях от линии фронта.

РБК-Украина ранее писало, что страна-агрессор записала командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадьяра" Бровди в "террористы" из-за масштабных обстрелов НПЗ. Тот в ответ пообещал, что ударов по территории России будет еще больше.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область НПЗ Война в Украине Оккупанты Дрони
Новости
Зеленский об операции в Покровске: есть результаты в уничтожении оккупанта
Зеленский об операции в Покровске: есть результаты в уничтожении оккупанта
Аналитика
Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аспирантура уже перестала быть способом уклонения от мобилизации, – Николай Трофименко, МОН