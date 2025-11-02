Дроны атакуют оккупированный Шахтерск, раздаются взрывы возле нефтебазы (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговые каналы.

В российских пабликах пишут со ссылкой на администрацию Шахтерска, что в результате атаки дронов-камикадзе разрушений, погибших и пострадавших якобы нет.

По информации мониторинговых каналов, были прилеты по нефтебазе. На опубликованных видео слышны мощные взрывы и яркое зарево, которое было видно на большое расстояние.

Сообщается о громких взрывах во временно оккупированном Шахтерске Донецкой области. Нам городом зафиксированы дроны-камикадзе.

Удары по НПЗ в РФ

Напомним, Украина наращивает производство дальнобойных дронов и ракет и отвечает ударами по российской энергетике почти ежедневно. Удары по НПЗ и электростанциям врага уже вызвали дефицит топлива и перебои в поставках.

Отметим, удары по нефтеперерабатывающим заводам и энергетике вызвали внутри страны-агрессора топливный кризис и ударили по логистике вражеской армии. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал удары как попытку Киева показать "западным покровителям" хоть какие-то успехи, но заявил, что это якобы не поможет Украине.

Отметим, Украина доказывает, что способна поражать объекты на больших расстояниях - от портов до нефтеперерабатывающих заводов на больших удалениях от линии фронта.

РБК-Украина ранее писало, что страна-агрессор записала командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадьяра" Бровди в "террористы" из-за масштабных обстрелов НПЗ. Тот в ответ пообещал, что ударов по территории России будет еще больше.