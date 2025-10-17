ua en ru
Дипстрайки досягли цілі? У Росії накинулися на "Мадяра" через удари по НПЗ

Росія, П'ятниця 17 жовтня 2025 22:05
Дипстрайки досягли цілі? У Росії накинулися на "Мадяра" через удари по НПЗ Фото: Роберт Бровді, командувач Сил безпілотних систем (Birds of the Magyar 414OB)
Автор: Валерій Ульяненко

Росія записала командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді у "терористи" через масштабні обстріли нафтопереробних заводів. Той у відповідь пообіцяв, що обстрілів буде ще більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слідчий комітет РФ і допис "Мадяра" в Telegram.

Через удари українських дронів по об'єктах паливно-енергетичного комплексу Росії "Мадяра" і командувача 14 окремого полку безпілотних систем Дмитра Бондаровича звинуватили у "тероризмі".

Зазначається, що наразі країна-агресорка проводить комплекс дій, які спрямовані на оцінювання збитків, завданих енергооб'єктам РФ українськими далекобійними дронами.

Командувач Сил безпілотних систем у відповідь на звинувачення з боку Росії заявив, що удари по енергооб'єктах країни-агресорки продовжаться.

"Вересень 2025 р. Силами "Птахів" СБС 39 об'єктів паливно-енергетичного комплексу та "критически важных объектов гражданской инфраструктуры". Ще 57 об'єктів відпрацьовано вглибині болотного царства в період 1-17 жовтня 2025 року. Далі буде, все чорно-біло", - йдеться у його дописі.

Нагадаємо, Україна нарощує виробництво далекобійних дронів і ракет і відповідає ударами по російській енергетиці майже щодня. Удари по НПЗ і електростанціях уже спричинили дефіцит палива і перебої в постачанні.

Удари по НПЗ та енергетиці спричинили всередині країни-агресорки паливну кризу і вдарили по логістиці армії. Російський диктатор прокоментував удари як спробу Києва показати "західним покровителям" хоч якісь успіхи, але пообіцяв, що це не допоможе Україні.

Зазначимо, Україна доводить, що здатна вражати об'єкти на великих відстанях - від портів до нафтопереробних заводів на великих віддаленнях від лінії фронту.

Це змінює баланс витрат і ставить Кремлю нові дилеми в стратегії ведення війни.

