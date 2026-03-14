Невідомі дрони атакували Афіпський НПЗ, у районі об'єкта пожежа

Місцеві жителі Краснодарського краю заявили про десятки вибухів, що почалися близько першої години ночі, які не припиняються і зараз. Також у регіоні виють сирени і працює ППО.

За офіційними даними оперштабу Краснодарського краю, НПЗ постраждав нібито через уламки дронів. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

"Загорілися технічні установки. На місці працюють оперативні та спеціальні служби. Вживають заходів щодо ліквідації пожежі", - написав один із пабліків Краснодара і краю.

На ще одному ресурсі є уточнення, що на НПЗ було уражено установку АТ-22/4. Установка вважається ключовим вузлом підприємства, з якого починається процес переробки нафти.