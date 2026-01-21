Росіяни поскаржилися на удар по порту в Краснодарському краї

Краснодарський край другу добу поспіль перебував під атакою. "Прильоти" були по порту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва в Telegram .

"Сьогодні ввечері під удар потрапили портові термінали в селищі Хвиля Темрюцького району", - сказав він.

Кондратьєв заявив, що внаслідок атаки нібито є жертви і поранені. Він стверджує, що "загинули два співробітники підприємства, ще кілька - постраждали".

Також губернатор додав, що через удар на території терміналу триває пожежа, там горять чотири резервуари з нафтопродуктами.

До ліквідації наслідків росіяни залучили 97 осіб і 29 одиниць техніки.