ua en ru
Ср, 21 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни поскаржилися на удар по порту в Краснодарському краї

Краснодарський край, Середа 21 січня 2026 22:43
UA EN RU
Росіяни поскаржилися на удар по порту в Краснодарському краї Ілюстративне фото: у Краснодарському краї атакували порт (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Краснодарський край другу добу поспіль перебував під атакою. "Прильоти" були по порту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва в Telegram.

"Сьогодні ввечері під удар потрапили портові термінали в селищі Хвиля Темрюцького району", - сказав він.

Кондратьєв заявив, що внаслідок атаки нібито є жертви і поранені. Він стверджує, що "загинули два співробітники підприємства, ще кілька - постраждали".

Також губернатор додав, що через удар на території терміналу триває пожежа, там горять чотири резервуари з нафтопродуктами.

До ліквідації наслідків росіяни залучили 97 осіб і 29 одиниць техніки.

Атака на Афіпський НПЗ

Нагадаємо, в ніч на 21 січня невідомі безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Росії, внаслідок чого на території підприємства сталася пожежа.

За даними місцевих ЗМІ, загоряння виникло після падіння уламків дрона на територію НПЗ.

У повідомленні росіян стверджується, що постраждалих і пошкоджень інфраструктури немає, на місці події працювали спеціальні та аварійні служби.

Також росіяни скаржилися на атаку ракет і дронів на Краснодарський край 10 січня. В аеропортах Краснодара і Геленджика оголошували план "килим".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Краснодарский край Війна в Україні Атака дронів
Новини
Трамп анонсував угоду з НАТО щодо Гренландії і передумав вводити мита
Трамп анонсував угоду з НАТО щодо Гренландії і передумав вводити мита
Аналітика
Бізнес на генераторах: як працюють сервіси в Україні без світла та де знадобиться готівка
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Бізнес на генераторах: як працюють сервіси в Україні без світла та де знадобиться готівка