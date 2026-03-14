Неизвестные дроны атаковали Афипский НПЗ, в районе объекта пожар

Местные жители Краснодарского края заявили о десятках взрывов, начавшихся около часа ночи, которые не прекращаются и сейчас. Также в регионе воют сирены и работает ПВО.

По официальным данным оперштаба Краснодарского края, НПЗ пострадал якобы из-за обломков дронов. По предварительной информации, пострадавших нет.

"Загорелись технические установки. На месте работают оперативные и специальные службы. Принимаются меры по ликвидации пожара", - написал один из пабликов Краснодара и края.

На еще одном ресурсе есть уточнение, что на НПЗ была поражена установка АТ-22/4. Установка считается ключевым узлом предприятия, с которого начинается процесс переработки нефти.