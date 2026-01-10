Дрони атакують Краснодарський край РФ: попередньо, під прицілом НПЗ

Дронова і ракетна небезпека оголошена в Краснодарському краї РФ. Попередньо, метою атаки є нафтопереробний завод у Слов'янську на Кубані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Небезпеку БПЛА оголосили на території Краснодарського краю", "У Краснодарському краї знову оголошено ракетну небезпеку", - пишуть місцеві пабліки.

Повідомляється, що попередньою метою летальних об'єктів є НПЗ у Слов'янську на Кубані.

Також відомо, що в аеропортах Краснодара і Геленджика оголошено план "Ковер" - приймання і випуск літаків тимчасово обмежено, повідомили в Росавіації.

"План "Ковер" - це аварійний режим у Росії для цивільної авіації, який вводять у разі загрози безпеці (дрони, теракти, бойові дії). Передбачає негайне закриття повітряного простору, припинення злетів і посадок і відведення літаків на запасні аеродроми.