Невідомі дрони атакували Афіпський НПЗ, у районі об'єкта пожежа

02:12 14.03.2026 Сб
Місцеві жителі скаржилися на постійні вибухи, тоді як в одному з районів була помітна пожежа
aimg Маловічко Юлія
Фото: рятувальник у МНС РФ (росЗМІ)

Невідомі дрони атакували вночі Краснодарський край РФ. Під удар потрапив Афіпський НПЗ, де спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Місцеві жителі Краснодарського краю заявили про десятки вибухів, що почалися близько першої години ночі, які не припиняються і зараз. Також у регіоні виють сирени і працює ППО.

За офіційними даними оперштабу Краснодарського краю, НПЗ постраждав нібито через уламки дронів. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

"Загорілися технічні установки. На місці працюють оперативні та спеціальні служби. Вживають заходів щодо ліквідації пожежі", - написав один із пабліків Краснодара і краю.

На ще одному ресурсі є уточнення, що на НПЗ було уражено установку АТ-22/4. Установка вважається ключовим вузлом підприємства, з якого починається процес переробки нафти.

Попередні атаки на Краснодарський край

Як відомо, Краснодарський край РФ час від часу атакують дрони. Наприклад, нещодавно, 8 березня, безпілотники атакували станцію перекачування нафти в Краснодарському краї.

Афіпський НПЗ також піддавався обстрілу дронів і не раз. Про крайню атаку на цей НПЗ РБК-Україна повідомляло в січні цього року. Тоді на заводі також спалахнула пожежа.

Також у січні під удар потрапив порт у Краснодарському краї. Офіційно заявлялося про жертви і поранених унаслідок обстрілів.

