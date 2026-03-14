Неизвестные дроны атаковали Афипский НПЗ, в районе объекта пожар

02:12 14.03.2026 Сб
2 мин
Местные жители жаловались на постоянные взрывы, в то время как в одном из районов был заметен пожар
aimg Маловичко Юлия
Неизвестные дроны атаковали Афипский НПЗ, в районе объекта пожар Фото: спасатель в МЧС РФ (росСМИ)

Неизвестные дроны атаковали ночью Краснодарский край РФ. Под удар попал Афипский НПЗ, где всплхнул пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Местные жители Краснодарского края заявили о десятках взрывов, начавшихся около часа ночи, которые не прекращаются и сейчас. Также в регионе воют сирены и работает ПВО.

По официальным данным оперштаба Краснодарского края, НПЗ пострадал якобы из-за обломков дронов. По предварительной информации, пострадавших нет.

"Загорелись технические установки. На месте работают оперативные и специальные службы. Принимаются меры по ликвидации пожара", - написал один из пабликов Краснодара и края.

На еще одном ресурсе есть уточнение, что на НПЗ была поражена установка АТ-22/4. Установка считается ключевым узлом предприятия, с которого начинается процесс переработки нефти.

Предыдущие атаки на Краснодарский край

Как известно, Краснодарский край РФ время от времени атакую дроны. К примеру, недавно, 8 марта, беспилотники атаковали станцию перекачки нефти в Краснодарском крае.

Афипский НПЗ также подвергался обстрелам дронов и не раз. О крайней атаке на этот НПЗ РБК-Украина сообщало в январе этого года. Тогда на заводе также вспыхнул пожар.

Также в январе под удар попал порт в Краснодарском крае. Официально заявлялось о жертвах и раненых в результате обстрелов.

