Зіпсований дебют Судакова: "Бенфіка" з українцями втратила перемогу в більшості (відео)

Лісабон, Субота 13 вересня 2025 00:22
Зіпсований дебют Судакова: "Бенфіка" з українцями втратила перемогу в більшості (відео) Фото: Георгій Судаков вперше зіграв за нову команду (x.com/SLBenfica)
Автор: Андрій Костенко

Вінгер збірної України Георгій Судаков вперше вийшов на поле в складі лісабонської "Бенфіки". Разом зі співвітчизником Анатолієм Трубіним він взяв участь у поєдинку чемпіонату Португалії проти "Санта-Клари".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Чемпіонат Португалії, 5-й тур

"Бенфіка" – "Санта-Клара" – 1:1

Голи: Павлідіс, 59 - Вінісіус Лопес, 90+2

Вилучення: Пауло Віктор (С), 37 (пряма червона)

Трубін у старті, Судаков – у запасі

З двох українців "Бенфіки" с перших хвилин на поле вийшов тільки воротар Трубін. Новачок команди Судаков потрапив до заявки на гру, але залишився на лаві запасних.

Зіпсований дебют Судакова: &quot;Бенфіка&quot; з українцями втратила перемогу в більшості (відео)

Напередодні поєдинку тренер лісабонців Бруну Лаже підкреслював, що для гравця було важливо швидко повернутися в робочий ритм після подій, які нещодавно відбувалися в Києві (влучання дрона у будинок, де перебувала родина Георгія).

І хоча наставник висловлював оптимізм ("У тренуваннях він показує високу готовність і бажання проявити себе"), схоже певні застереження у нього були.

Непросте гра для "орлів"

Після трох матчів "Бенфіка" йшла без втрачених очок у португальської першості (9 пунктів), тоді як "Санта-Клара" (4 бали) посідала лише 12-ту сходинку. Проте легкої прогулянки в столичної команди не вийшло.

"Бенфіка" наполегливо атакувала, але ніяк не могла добитися успіху. Гості ж при нагоді вибігали в небезпечні контратаки, змушуючи Трубіна теж бути наготові.

Трохи легше стало на 37-й хвилині, коли після вилучення гравця "Санта-Клари" Пауло Віктора, "Бенфіка" отримала чисельну перевагу. Проте на перерву суперники пішли за нулів на табло.

Пробити захист гостей вдалося після майже години ігрового часу. На 59-й хвилині рахунок розмочив найкращий нападник "орлів" Павлідіс, який вдало зіграв на добиванні.

Дебют Судакова

А на 73-й хвилині українських футболістів на полі стало двоє. Судаков увійшов у гру замість норвежця Шельдерупа.

Коли вийшов Судаков, матч вже проходив у спокійному руслі. Здавалось, що суперники просто дограють поєдинок і мінімальна перевага господарів влаштовує обидві сторони. Але ні.

"Санта-Клара" отримала єдиний шанс в атаці і скористалася ним. Вже в компенсований час помилився досвідчений Отаменді. Аргентинець хотів скинути м'яч головою на Трубіна, але не влучив. Вінісіус Лопес підхопив та переграв українського голкіпера. У підсумку – прикра нічия, що зіпсувала дебют Судакова.

Підопічні Бруну Лаже безглуздо втратили перемогу й упустили шанс наздогнати «Порту», який очолює таблицю. Тепер у них 10 очок і відставання у два пункти.

Що далі

Наступний поєдинок "Бенфіка" прведе вже в рамках основного етапу Ліги чемпіонів. У вівторок, 16 вересня, вона вдома зіграє з азербайджанським "Карабахом".

Трубін та Судаков знову зустрінуться з декотрими гравцями, яких не змогли здолати в поєдинку за збірну України.

Раніше ми розповіли, яке завдання-мінімум за голами поставили Ванату в Іспанії.

Також читайте, чому Зінченко пропустить матч з "Арсеналом" в АПЛ.

