Зіпсований дебют Судакова: "Бенфіка" з українцями втратила перемогу в більшості (відео)

Вінгер збірної України Георгій Судаков вперше вийшов на поле в складі лісабонської "Бенфіки". Разом зі співвітчизником Анатолієм Трубіним він взяв участь у поєдинку чемпіонату Португалії проти "Санта-Клари".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі .

Чемпіонат Португалії, 5-й тур

"Бенфіка" – "Санта-Клара" – 1:1

Голи: Павлідіс, 59 - Вінісіус Лопес, 90+2

Вилучення: Пауло Віктор (С), 37 (пряма червона)

Трубін у старті, Судаков – у запасі

З двох українців "Бенфіки" с перших хвилин на поле вийшов тільки воротар Трубін. Новачок команди Судаков потрапив до заявки на гру, але залишився на лаві запасних.

Напередодні поєдинку тренер лісабонців Бруну Лаже підкреслював, що для гравця було важливо швидко повернутися в робочий ритм після подій, які нещодавно відбувалися в Києві (влучання дрона у будинок, де перебувала родина Георгія).

І хоча наставник висловлював оптимізм ("У тренуваннях він показує високу готовність і бажання проявити себе"), схоже певні застереження у нього були.

Непросте гра для "орлів"

Після трох матчів "Бенфіка" йшла без втрачених очок у португальської першості (9 пунктів), тоді як "Санта-Клара" (4 бали) посідала лише 12-ту сходинку. Проте легкої прогулянки в столичної команди не вийшло.

"Бенфіка" наполегливо атакувала, але ніяк не могла добитися успіху. Гості ж при нагоді вибігали в небезпечні контратаки, змушуючи Трубіна теж бути наготові.

Трохи легше стало на 37-й хвилині, коли після вилучення гравця "Санта-Клари" Пауло Віктора, "Бенфіка" отримала чисельну перевагу. Проте на перерву суперники пішли за нулів на табло.

Пробити захист гостей вдалося після майже години ігрового часу. На 59-й хвилині рахунок розмочив найкращий нападник "орлів" Павлідіс, який вдало зіграв на добиванні.

GOAL Pavlidis sends it into the net.



Benfica 1-0 Santa Clarapic.twitter.com/i67S6CbO0l — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 12, 2025

Дебют Судакова

А на 73-й хвилині українських футболістів на полі стало двоє. Судаков увійшов у гру замість норвежця Шельдерупа.

Коли вийшов Судаков, матч вже проходив у спокійному руслі. Здавалось, що суперники просто дограють поєдинок і мінімальна перевага господарів влаштовує обидві сторони. Але ні.

"Санта-Клара" отримала єдиний шанс в атаці і скористалася ним. Вже в компенсований час помилився досвідчений Отаменді. Аргентинець хотів скинути м'яч головою на Трубіна, але не влучив. Вінісіус Лопес підхопив та переграв українського голкіпера. У підсумку – прикра нічия, що зіпсувала дебют Судакова.

GOAL Otamendi amazing mistake. Vinícius Lopes equalizes score at stoppage time.



Benfica 1-1 Santa Clarapic.twitter.com/sykOuz0MCd — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 12, 2025

Підопічні Бруну Лаже безглуздо втратили перемогу й упустили шанс наздогнати «Порту», який очолює таблицю. Тепер у них 10 очок і відставання у два пункти.

Що далі

Наступний поєдинок "Бенфіка" прведе вже в рамках основного етапу Ліги чемпіонів. У вівторок, 16 вересня, вона вдома зіграє з азербайджанським "Карабахом".

Трубін та Судаков знову зустрінуться з декотрими гравцями, яких не змогли здолати в поєдинку за збірну України.