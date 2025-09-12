ua en ru
Скільки голів Ванат має забити за "Жирону": в Іспанії озвучили завдання-мінімум

Жирона, П'ятниця 12 вересня 2025 17:09
Скільки голів Ванат має забити за "Жирону": в Іспанії озвучили завдання-мінімум Фото: Владислав Ванат (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Іспанська "Жирона", яка переживає справжню кризу в атаці, зробила ставку на українського форварда Владислава Ваната. Але від новобранця наразі не вимагають подвигів у стилі Артема Довбика.

Скільки голів має забити Ванат, щоб виконати-завдання-мінімум – розповідає РБК-Україна, посилаючись на видання AS.

Завдання на перший сезон

У Іспанії вражені результатом Ваната в минулому сезоні, коли він у складі "Динамо" забив 21 гол і віддав 9 асистів у 45 матчах.

Але розуміють, що Ла Ліга значно сильніша за чемпіонат України, тому від новачка не вимагають миттєвої результативності на тому ж рівні. Головне – перевершити минулорічний результат конкурентів по позиції.

Влітку 2024-го, після відходу Артема Довбика до італійської "Роми", "Жирона" придбала на заміну нідерландця Арно Данжуму та македонця Бояна Міовські. Але вони на двох забили лише чотири голи у сезоні.

Перекрити їхній сумарний показник – це і є завдання-мінімум для Ваната.

"Більше чотирьох голів у дебютному сезоні. І це може стати ключем для "Жирони", яка в трьох стартових турах нинішньої першості змогла забити лише один м'яч", – зазначають оглядачі іспанського видання.

Що відомо про трансфер Ваната

Зазначимо, що каталонський клуб заплатив за 23-річного українця майже 17 млн євро і підписав контракт до 2030 року.

У "Жироні" новачок боротиметься за місце в основному складі з капітаном команди Крістіаном Стуані, а також Абелем Руїсом та Бояном Міовські.

Ванат - другий український нападник, якого придбала "Жирона" в історії. У сезоні-2023/24 за клуб грав Артем Довбик, який з 24 голами став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії.

Скільки голів Ванат має забити за &quot;Жирону&quot;: в Іспанії озвучили завдання-мінімум

Владислав Ванат на тренуванні "Жирони" (фото: x.com/gironafc)

Коли очікувати дебют

За інформацією іспанських ЗМІ, головний тренер "Жирони" Мічел має намір перевірити Ваната у справі вже в найближчому матчі – 14 вересня на виїзді проти "Сельти" (початок – о 15:00 за Києвом).

Також очікується, що окрім Ваната за команду в цьому матчі дебютують і двоє інших новачків – хорватський воротар Домінік Лівакович та марокканський півзахисник Аззедін Унаї.

У той же час відомо, що не зможе взяти участь у матчі український вінгер каталонців Віктор Циганков, який продовжує відновлюватися після травми.

Раніше ми повідомили, що український талант Попов продовжив контракт з італійським "Емполі".

Також читайте, чому Зінченко пропустить матч з "Арсеналом" в АПЛ.

