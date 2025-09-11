Тренер "Бенфіки" оцінив стан Судакова після влучання дрона у його будинок: чи не завадить це дебюту
Півзахисник Георгій Судаков після матчів за збірну України приєднався до свого нового клубу – португальської "Бенфіки". Його дебют може відбутися вже 12 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Record.pt.
Дебют під питанням
У п'ятницю "Бенфіка" у рамках 5-го туру чемпіонату Португалії зіграє вдома з "Санта-Кларою".
Головний тренер "орлів" Бруну Лаже вже оголосив, що український голкіпер Анатолій Трубін вийде на поле з перших хвилин. Щодо новачка лісабонців Георгія Судакова, питання ще не вирішене.
Наставник зокрема підкреслив, що для гравця було важливо швидко повернутися в робочий ритм після подій, які нещодавно відбувалися в Києві.
Нагадаємо, що у будинок, де мешкає сім'я футболіста, зазнав значних пошкоджень внаслідок атаки росіян по Києву в ніч на 7 вересня.
"Ми обговорили з Георгієм останні події і я бачу, що він уже відновився емоційно. Для нас головне, що його сім'я зараз у безпеці та поруч із ним. У тренуваннях він показує високу готовність і бажання проявити себе", - пояснив Лаже.
Очікування тренера
Крім того, він розповів, чого очікує від новачка в своєму колективі.
"Мені подобається, що Судакова можна використати на багатьох позиціях: і в центрі поля, і атакувальним хавбеком під форвардами, і навіть на флангах. Завжди добре, коли є такий універсалізм", - сказав тренер.
Зазначимо, що поєдинок "орлів" із "Санта-Кларою" відбудеться 12 вересня, о 22:15 за київським часом.
Трансфер Судакова у "Бенфіку": що відомо
"Бенфіка" оголосила про перехід Судакова у ніч на 31 серпня. Українець приєднався до "орлів" на правах оренди від "Шахтаря", яка триватиме до кінця сезону-2025/26 і обійшлася португальцям у 6,75 млн євро.
Влітку 2026 року "орли" зобов'язані викупити контракт українця за 20,25 млн євро. Ще п'ять мільйонів євро "Шахтар" може отримати у вигляді бонусів.
Крім того, донецький клуб залишив за собою 25% від майбутнього трансферу півзахисника, проте "Бенфіка" має право знизити цю частку до 15% після додаткової виплати у шість мільйонів євро.
У новій команді Судаков виступатиме під 10-м номером.
