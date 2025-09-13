ua en ru
Сб, 13 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Испорченный дебют Судакова: "Бенфика" с украинцами упустила победу в большинстве (видео)

Лиссабон, Суббота 13 сентября 2025 00:22
UA EN RU
Испорченный дебют Судакова: "Бенфика" с украинцами упустила победу в большинстве (видео) Фото: Георгий Судаков впервые сыграл за новую команду (x.com/SLBenfica)
Автор: Андрей Костенко

Вингер сборной Украины Георгий Судаков впервые вышел на поле в составе лиссабонской "Бенфики". Вместе с соотечественником Анатолием Трубиным он принял участие в поединке чемпионата Португалии против "Санта-Клары".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Чемпионат Португалии, 5-й тур

"Бенфика" - "Санта-Клара" - 1:1

Голы: Павлидис, 59 - Винисиус Лопес, 90+2

Удаление: Пауло Виктор (С), 37 (прямая красная)

Трубин в старте, Судаков - в запасе

Из двух украинцев "Бенфики" с первых минут на поле вышел только вратарь Трубин. Новичок команды Судаков попал в заявку на игру, но остался на скамейке запасных.

Испорченный дебют Судакова: &quot;Бенфика&quot; с украинцами упустила победу в большинстве (видео)

Накануне поединка тренер лиссабонцев Бруну Лаже подчеркивал, что для игрока было важно быстро вернуться в рабочий ритм после событий, которые недавно происходили в Киеве (попадание дрона в дом, где находилась семья Георгия).

И хотя наставник выражал оптимизм ("В тренировках он показывает высокую готовность и желание проявить себя"), похоже определенные предостережения у него были.

Непростая игра для "орлов"

После трех матчей "Бенфика" шла без потерянных очков в португальском первенстве (9 пунктов), тогда как "Санта-Клара" (4 балла) занимала лишь 12-ю строчку. Однако легкой прогулки у столичной команды не получилось.

"Бенфика" настойчиво атаковала, но никак не могла добиться успеха. Гости же при случае выбегали в опасные контратаки, заставляя Трубина тоже быть начеку.

Немного легче стало на 37-й минуте, когда после удаления игрока "Санта-Клары" Пауло Виктора, "Бенфика" получила численное преимущество. Однако на перерыв соперники ушли при нулях на табло.

Пробить защиту гостей удалось после почти часа игрового времени. На 59-й минуте счет размочил лучший нападающий "орлов" Павлидис, который удачно сыграл на добивании.

Дебют Судакова

А на 73-й минуте украинских футболистов на поле стало двое. Судаков вошел в игру вместо норвежца Шельдерупа.

Когда вышел Судаков, матч уже проходил в спокойном русле. Казалось, что соперники просто доигрывают поединок и минимальное преимущество хозяев устраивает обе стороны. Но нет.

"Санта-Клара" получила единственный шанс в атаке и воспользовалась им. Уже в компенсированное время ошибся опытный Отаменди. Аргентинец хотел сбросить мяч головой на Трубина, но не попал. Винисиус Лопес подхватил и переиграл украинского голкипера. В итоге - досадная ничья, которая испортила дебют Судакова.

Подопечные Бруну Лаже нелепо упустили победу и шанс догнать "Порту", который возглавляет таблицу. Теперь у них 10 очков и отставание в два пункта.

Что дальше

Следующий поединок "Бенфика" проведет уже в рамках основного этапа Лиги чемпионов. Во вторник, 16 сентября, она дома сыграет с азербайджанским "Карабахом".

Трубин и Судаков снова встретятся с некоторыми игроками, которых не смогли одолеть в поединке за сборную Украины.

Ранее мы рассказали, какую задачу-минимум по голам поставили Ванату в Испании.

Также читайте, почему Зинченко пропустит матч с "Арсеналом" в АПЛ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Футбол Бенфика
Новости
Операция "Восточный страж" не предусматривает интеграции с украинской ПВО, - генерал НАТО
Операция "Восточный страж" не предусматривает интеграции с украинской ПВО, - генерал НАТО
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России