Чому Зінченко пропускає матч з "Арсеналом": подробиці від тренера

П'ятниця 12 вересня 2025 11:53
UA EN RU
Чому Зінченко пропускає матч з "Арсеналом": подробиці від тренера Олександр Зінченко (фото: Getyy Images)
Автор: Катерина Урсатій

Український півзахисник Олександр Зінченко не зможе взяти участь у матчі четвертого туру АПЛ між "Ноттінгем Форест" та лондонським "Арсеналом". Головний тренер "лісників" Анге Постекоглу розповів, чи зіграє українець проти свого колишнього клубу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.

Чому Зінченко пропустить матч з "Арсеналом"

Головний тренер Ноттінгем Форест Анге Постекоглу повідомив, що причиною відсутності Зінченка є умови оренди.

"У нас всі гравці здорові, за винятком Айни, у якого виникли проблеми в збірній, і ми відправили його на обстеження. Зінченко грає на правах оренди з "Арсеналу" і не зможе взяти участь у матчі", - зазначив Постекоглу.

Отож, регламент АПЛ забороняє гравцям орендованих у клубів виступати проти своїх основних команд. Олександр не зможе грати проти "Арсеналу", клубу, якому належить його контракт до літа 2026 року.

Нагадаємо, українець перебрався до "Ноттінгем Форест" в останній день трансферного вікна на правах оренди до завершення сезону. Він ще не дебютував за новий клуб і не зможе зіграти проти своєї колишньої команди.

Коли Зінченко може дебютувати за Ноттінгем Форест

Перший матч за новий клуб Зінченко зможе провести 17 вересня в поєдинку Кубка англійської ліги проти "Суонсі". Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Матч "Ноттінгем Форест" - "Арсенал" відбудеться 13 вересня, стартовий свисток пролунає о 14:30.

Наразі команда займає десяте місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши чотири бали після трьох турів.

Настрій у команді перед важливим матчем

Новоспечений наставник "лісників" на пресконференції перед грою підкреслив, що кожен матч Прем'єр-Ліги - виклик.

"Арсенал? Це буде чудова гра. Мікель Артета добре розпочав сезон. Вони посилилися цього літа і стали сильнішими, ніж у минулому сезоні", - сказав Постекоглу.

Він також повідомив про ще одну втрату для майбутньої гри - через травму не зможе допомогти команді Ола Айна.

Раніше ми повідомляли причину, чому Зінченко залишився поза Лігою Європи.

Також читайте, перші слова Олександра Зінченка після переходу з "Арсенала" в "Ноттінгем".

Крім того, вам буде цікаво дізнатися про нового тренера "Ноттінгема" Ангелос Постекоглу.

