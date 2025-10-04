ua en ru
У ХАМАС є кілька днів на переговори, після - його роззброять, - Нетаньяху

Субота 04 жовтня 2025 22:34
UA EN RU
У ХАМАС є кілька днів на переговори, після - його роззброять, - Нетаньяху Фото: Біньямін Нетаньяху (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що у ХАМАС є лише кілька днів на переговори про заручників. Після, угруповання роззброять - або через дипломатію, або військовим шляхом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Під час короткого звернення Нетаньяху заявив, що єдина причина, через яку ХАМАС готовий звільнити всіх заручників - це військовий і дипломатичний тиск.

"Зміна позиції ХАМАСу відбулася виключно завдяки військовому і дипломатичному тиску, який ми чинили", - стверджує він.

За словами прем'єра, це реально, що Ізраїль може домогтися звільнення всіх заручників, не виводячи війська із Сектора Гази.

Також він заявив, що дав дозвіл ізраїльській переговорній групі на чолі з міністром стратегічних питань Роном Дермером вирушити в Каїр, щоб узгодити "технічні деталі" звільнення заручників.

"Ми і наші американські друзі маємо намір обмежити переговори кількома днями", - каже ізраїльський прем'єр.

На другому етапі угоди, за словами Нетаньяху, "ХАМАС буде роззброєно, а Сектор Газа демілітаризовано".

"Це відбудеться або дипломатичним шляхом, згідно з планом Трампа, або військовим шляхом, з нашого боку", - попередив він.

Також Нетаньяху висловив слова подяки американському президенту Дональду Трампу за його тверду підтримку і, відзначив сьогоднішню заяву, коли той сказав, що не потерпить затримок від ХАМАС.

Ізраїль припинив наступ у Газі

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю отримала наказ зупинити наступ на місто Газа. Це сталося після того, як з такою вимогою виступив Трамп.

Також президент США зробив написав сьогодні пост, у якому закликав ХАМАС рухатися швидко.

"Я ціную те, що Ізраїль тимчасово припинив бомбардування, щоб дати шанс завершити звільнення заручників і мирну угоду. ХАМАС повинен ворушитися швидко, інакше всі ставки будуть скасовані. Я не потерплю зволікань, які, як багато хто вважає", - написав він.

Раніше в п'ятницю Дональд Трамп заявив, що дає бойовикам ХАМАС останній шанс відповісти на його мирний план щодо Сектора Газа.

