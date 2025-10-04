Ізраїль призупинив бойові дії в Газі на вимогу Трампа, - ЗМІ
Армія оборони Ізраїлю отримала наказ зупинити наступ на місто Газа. Це сталось після того, як з такою вимогою виступив президент США Дональд Трамп.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Повідомляється, що Ізраїльські політичні лідери наказали військовим припинити кампанію зі захоплення міста Газа.
Армійське радіо та громадський мовник Kan заявили, що це відбулось після того, як президент США Дональд Трамп закликав Ізраїль припинити удари по Газі, наполягаючи на припиненні війни та звільненні заручників, яких утримує ХАМАС.
Армійське радіо повідомляє, що наказ передбачає скорочення операцій до "мінімумів", при цьому війська на місцях повинні суворо проводити оборонні маневри, і був виданий після нічних переговорів між ізраїльськими та американськими офіційними особами.
Тим часом Kan каже, що переговори щодо плану Трампа, як очікується, відбудуться найближчим часом.
Мирний план Трампа
Нагадаємо, що вчора, 3 жовтня, президент США Дональд Трамп заявив, що він дає бойовикам ХАМАС останній шанс відповісти на його мирний план щодо Сектора Газа.
Він зазначив, що чекає відповіді до 18:00 5 жовтня. Ба більше, американський лідер пообіцяв, що якщо ХАМАС відмовиться від виконання його плану, на бойовиків "обрушиться пекло".
Водночас сьогодні, 4 жовтня, президент Трамп заявив, що ХАМАС нібито готовий до тривалого миру, та закликав Ізраїль негайно припинити бомбардування Гази, щоб забезпечити безпечне звільнення заручників і відкрити шлях до мирних переговорів на Близькому Сході.