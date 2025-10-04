ХАМАС має ворушитися: Трамп зробив заяву про припинення боїв у Газі
Президент США Дональд Трамп заявив, що "цінує" згоду Ізраїля на тимчасове припинення наступу в Секторі Газа. Тепер, за його словами, "ХАМАС має ворушитися".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа у його власній соціальній мережі Truth Social.
"Я ціную те, що Ізраїль тимчасово припинив бомбардування, щоб дати шанс завершити звільнення заручників та мирну угоду. ХАМАС має ворушитися швидко, інакше всі ставки будуть скасовані. Я не потерплю зволікань, які, як багато хто вважає", - написав Трамп.
Також він закликав обидві сторони "зробити все швидко" та запевнив, що до них будуть "ставитися зі справедливістю".
Зазначимо, що 3 жовтня Трамп заявив, що дає ХАМАС останній шанс прийняти його мирний план щодо Сектора Газа. Після цього Трамп заявив, що ХАМАС нібито готовий до тривалого миру.
Президент США закликав Ізраїль негайно припинити бомбардування Гази, щоб відкрити шлях до мирної угоди. Після вимоги Трампа вранці 4 жовтня Армія оборони Ізраїлю отримала наказ зупинити наступ на місто Газа.