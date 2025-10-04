ХАМАС має ворушитися: Трамп зробив заяву про припинення боїв у Газі

Президент США Дональд Трамп заявив, що "цінує" згоду Ізраїля на тимчасове припинення наступу в Секторі Газа. Тепер, за його словами, "ХАМАС має ворушитися".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Трампа у його власній соціальній мережі Truth Social .

"Я ціную те, що Ізраїль тимчасово припинив бомбардування, щоб дати шанс завершити звільнення заручників та мирну угоду. ХАМАС має ворушитися швидко, інакше всі ставки будуть скасовані. Я не потерплю зволікань, які, як багато хто вважає", - написав Трамп.

Також він закликав обидві сторони "зробити все швидко" та запевнив, що до них будуть "ставитися зі справедливістю".