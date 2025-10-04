ua en ru
Сб, 04 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Трамп заявив про "мир на Близькому Сході" та звернувся до Ізраїлю з терміновим закликом

США, Субота 04 жовтня 2025 01:29
UA EN RU
Трамп заявив про "мир на Близькому Сході" та звернувся до Ізраїлю з терміновим закликом Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент США Дональд Трамп заявив, що ХАМАС нібито готовий до тривалого миру, та закликав Ізраїль негайно припинити бомбардування Гази, щоб забезпечити безпечне звільнення заручників і відкрити шлях до мирних переговорів на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента США Дональда Трампа в Truth Social.

У своєму дописі він висловив переконання, що бойовики ХАМАС "готові до тривалого миру", то ж закликав Ізраїль негайно припинити бомбардування Сектора Гази. Це, за словами Трампа, потрібно, щоб забезпечити безпечне та швидке звільнення заручників.

"Виходячи із заяви, яку щойно оприлюднив ХАМАС, я вважаю, що вони готові до тривалого миру. Ізраїль має негайно припинити бомбардування Гази, щоб ми могли швидко та безпечно звільнити заручників. Зараз робити це надто небезпечно", - написав Трамп.

Трамп заявив про &quot;мир на Близькому Сході&quot; та звернувся до Ізраїлю з терміновим закликом

За його словами, вже розпочалися переговори щодо деталей потенційних домовленостей. Трамп підкреслив, що мова йде не лише про врегулювання ситуації в Газі, а про "давно омріяний мир на всьому Близькому Сході".

"Ми вже ведемо обговорення деталей, які потрібно узгодити. Це не лише про Газу, це про давно очікуваний мир на Близькому Сході", - додав Трамп.

Заява Трампа з’явилася на тлі триваючої військової операції Ізраїлю в Секторі Гази, яка посилилася після низки атак ХАМАС. Питання звільнення заручників, захоплених під час нападів, залишається одним із головних викликів для міжнародної дипломатії.

Мирний план Трампа

Нагадаємо, сьогодні, 3 жовтня, президент США Дональд Трамп заявив, що він дає бойовикам ХАМАС останній шанс відповісти на його мирний план щодо Сектора Газа з 20 пунктів.

Він зазначив, що чекає відповіді до 18:00 5 жовтня (01:00 6 жовтня за київським часом). Американський лідер обіцяв, що якщо ХАМАС відмовиться від виконання його плану, на бойовиків "обрушиться пекло".

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп
Новини
Шатдаун у США вплине на постачання зброї Україні? Що кажуть у МЗС
Шатдаун у США вплине на постачання зброї Україні? Що кажуть у МЗС
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим