Трамп висунув ХАМАС останній дедлайн з ультиматумом: мирна угода або "пекло"

ХАМАС має погодитися на американський мирний план до 18:00 неділі за вашингтонським часом. Якщо цього не станеться, на бойовиків "обрушиться пекло".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента США Дональда Трампа в Truth Social .

Трамп підкреслив, що ХАМАС протягом багатьох років "був безжальною і насильницькою загрозою" на Близькому Сході. Через дії бойовиків 7 жовтня в Ізраїлі загинули немовлята, жінки, діти, люди похилого віку і не тільки.

У відповідь на такий напад понад 25 000 терористів уже було ліквідовано.

"Більшість з тих, що залишилися, оточені і військовим чином спіймані в пастку, чекаючи лише мого наказу "вперед", щоб їхні життя були швидко припинені. Що стосується решти, ми знаємо, де ви і хто ви, і вас буде виявлено і вбито", - додав президент.

Він закликав палестинців негайно покинути район активних бойових дій і вирушити в безпечніші частини Сектора Гази. Трамп пообіцяв надати таким людям допомогу.

"На щастя для ХАМАС, їм буде надано останній шанс! Великі, могутні і дуже багаті держави Близького Сходу і сусідніх регіонів, разом зі США, за підтримки Ізраїлю погодилися на мир... Звільніть заручників, усіх, включно з тілами загиблих, зараз! Угода з ХАМАС має бути досягнута до неділі до 18:00 за часом Вашингтона (01:00 27 вересня за київським часом - ред.)", - додав президент.

Американський лідер наголосив, що якщо угоди не буде досягнуто, на ХАМАС "обрушиться пекло, небачене раніше".