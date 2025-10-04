Нетаньяху погрожують кризою в кабміні через план Трампа щодо припинення війни в Газі

Прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху погрожують кризою у кабінеті міністрів, якщо остаточно мирна угода щодо припинення війни в Секторі Газа не поставить хрест на існуванні ХАМАС.

Міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір, лідер ультраправої партії "Оцма Єгудит", заявив, що він та його однопартійці залишать уряд, якщо за підсумками мирної угоди щодо припинення війни в Газі ХАМАС "продовжить існування".

Президент США Дональд Трамп запропонував звільнити усіх заручників, яких утримують терористи з ХАМАС. Після цього бойовики складуть зброю: усі, хто надасть зобов'язання "мирно співіснувати", отримає амністію, а іншим буде надано безпечний прохід за кордон Гази в інші арабські країни.

"З огляду на останні події, я та фракція "Оцма Єгудит" чітко повідомили прем’єр-міністра: якщо після звільнення заручників терористична організація ХАМАС продовжить існувати, "Оцма Єгудит" не буде частиною уряду... Ми не будемо частиною національної поразки, яка стане вічною ганьбою і перетвориться на бомбу уповільненої дії для наступної різанини", - заявив Бен Гвір.