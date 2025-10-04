ua en ru
Сб, 04 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Нетаньяху погрожують кризою в кабміні через план Трампа щодо припинення війни в Газі

Ізраїль, Субота 04 жовтня 2025 22:49
UA EN RU
Нетаньяху погрожують кризою в кабміні через план Трампа щодо припинення війни в Газі Фото: лідер ультраправих Ізраїлю Ітамар Бен Гвір (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньяху погрожують кризою у кабінеті міністрів, якщо остаточно мирна угода щодо припинення війни в Секторі Газа не поставить хрест на існуванні ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Times of Israel.

Міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір, лідер ультраправої партії "Оцма Єгудит", заявив, що він та його однопартійці залишать уряд, якщо за підсумками мирної угоди щодо припинення війни в Газі ХАМАС "продовжить існування".

Президент США Дональд Трамп запропонував звільнити усіх заручників, яких утримують терористи з ХАМАС. Після цього бойовики складуть зброю: усі, хто надасть зобов'язання "мирно співіснувати", отримає амністію, а іншим буде надано безпечний прохід за кордон Гази в інші арабські країни.

"З огляду на останні події, я та фракція "Оцма Єгудит" чітко повідомили прем’єр-міністра: якщо після звільнення заручників терористична організація ХАМАС продовжить існувати, "Оцма Єгудит" не буде частиною уряду... Ми не будемо частиною національної поразки, яка стане вічною ганьбою і перетвориться на бомбу уповільненої дії для наступної різанини", - заявив Бен Гвір.

Він не уточнив, чи вийде він з уряду, якщо ХАМАС виконає вимоги Трампа, або якщо навпаки, відмовиться це робити. Бен Гвір додав, що не може погодитися на сценарій, за якого "терористична група, яка спричинила найбільшу катастрофу в історії Держави Ізраїль, зможе відродитися".

Трамп та його план

Президент США Дональд Трамп ще 3 жовтня заявив, що дає ХАМАС останній шанс прийняти його мирний план щодо Сектора Газа. Президент США закликав Ізраїль негайно припинити бомбардування Гази, щоб відкрити шлях до мирної угоди.

Після закликів Трампа вранці 4 жовтня Армія оборони Ізраїлю отримала наказ зупинити наступ на місто Газа. У відповідь американський президент повідомив, що "цінує цей крок" та закликав ХАМАС "ворушитися швидше".

Нетаньяху зі свого боку заявив, що у ХАМАС є лише кілька днів на переговори про заручників. Після, угруповання роззброять - або через дипломатію, або військовим шляхом.

Детальніше про план Трампа, та чи може він спрацювати - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Нетаньяху Сектор Газа ХАМАС
Новини
"Безрозсудне варварство". У ЄС зробили заяву після шокуючих сцен із Шостки
"Безрозсудне варварство". У ЄС зробили заяву після шокуючих сцен із Шостки
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим