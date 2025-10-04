Нетаньяху угрожают кризисом в кабмине из-за плана Трампа по прекращению войны в Газе

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху угрожают кризисом в кабинете министров, если окончательно мирное соглашение о прекращении войны в Секторе Газа не поставит крест на существовании ХАМАС.

Министр национальной безопасности Итамар Бен Гвир, лидер ультраправой партии "Оцма Егудит", заявил, что он и его однопартийцы покинут правительство, если по итогам мирного соглашения о прекращении войны в Газе ХАМАС "продолжит существование".

Президент США Дональд Трамп предложил освободить всех заложников, которых удерживают террористы из ХАМАС. После этого боевики сложат оружие: все, кто предоставит обязательства "мирно сосуществовать", получит амнистию, а другим будет предоставлен безопасный проход за границу Газы в другие арабские страны.

"Учитывая последние события, я и фракция "Оцма Егудит" четко уведомили премьер-министра: если после освобождения заложников террористическая организация ХАМАС продолжит существовать, "Оцма Егудит" не будет частью правительства... Мы не будем частью национального поражения, которое станет вечным позором и превратится в бомбу замедленного действия для следующей резни", - заявил Бен Гвир.