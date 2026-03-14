Нетаньягу просить Зеленського про розмову

20:59 14.03.2026 Сб
2 хв
Ізраїльський прем'єр хоче поговорити на тлі конфлікту з Іраном
aimg Сергій Козачук aimg Мілан Лєліч
Нетаньягу просить Зеленського про розмову Фото: прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу (Getty Images)

Ізраїль ініціював розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ізраїльське видання Ynet та коментар посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука.

Читайте також: Зеленський висловився про відмову Трампа від допомоги з "Шахедами"

За інформацією видання, запит на переговори надійшов від прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Як сказав посол Корнійчук в коментарі РБК-Україна, запит надійшов ще минулого тижня, але конкретний час розмови поки не вдалося погодити через вкрай напружений графік обох лідерів. Тематика майбутньої розмови не розкривається.

Джерело РБК-Україна в Офісі президента також підтвердило запит на розмову з боку ізраїльського прем'єра. Проте, за словами співрозмовника, наразі саме ізраїльська сторона поки не змогла визначити зручний для обох лідерів час.

"Але для президента Зеленського не проблема поспілкуватися з ізраїльським лідером", - сказало джерело.

Співпраця з країнами Близького Сходу

Нагадаємо, останнім часом Україна активно ділиться досвідом протидії іранським технологіям на міжнародній арені. Зокрема, українські фахівці зі збиття "Шахедів" вирушили на Близький Схід, щоб допомогти партнерам у налаштуванні систем захисту.

Крім того, Україна вже направила власні дрони та експертів для зміцнення безпеки в регіоні, який постійно перебуває під загрозою атак з боку проіранських угруповань.

Така співпраця стає дедалі актуальнішою, оскільки навіть великі гравці ринку, як-от саудівський нафтовий гігант Aramco, поспішають посилити свій захист від повітряних загроз.

Україна показала представникам десятків країн матеріали про наслідки атаки на "Дружбу"
