Нетаньяху просит Зеленского о разговоре

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильское издание Ynet и комментарий посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука.

По информации издания, запрос на переговоры поступил от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Как сказал посол Корнийчук в комментарии РБК-Украина, запрос поступил еще на прошлой неделе, но конкретное время разговора пока не удалось согласовать из-за крайне напряженного графика обоих лидеров. Тематика предстоящего разговора не раскрывается.

Источник РБК-Украина в Офисе президента также подтвердил запрос на разговор со стороны израильского премьера. Однако, по словам собеседника, пока именно израильская сторона пока не смогла определить удобное для обоих лидеров время.

"Но для президента Зеленского не проблема пообщаться с израильским лидером", - сказал источник.