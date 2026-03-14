Нетаньяху просит Зеленского о разговоре
Израиль инициировал разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильское издание Ynet и комментарий посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука.
По информации издания, запрос на переговоры поступил от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
Как сказал посол Корнийчук в комментарии РБК-Украина, запрос поступил еще на прошлой неделе, но конкретное время разговора пока не удалось согласовать из-за крайне напряженного графика обоих лидеров. Тематика предстоящего разговора не раскрывается.
Источник РБК-Украина в Офисе президента также подтвердил запрос на разговор со стороны израильского премьера. Однако, по словам собеседника, пока именно израильская сторона пока не смогла определить удобное для обоих лидеров время.
"Но для президента Зеленского не проблема пообщаться с израильским лидером", - сказал источник.
Сотрудничество со странами Ближнего Востока
Напомним, в последнее время Украина активно делится опытом противодействия иранским технологиям на международной арене. В частности, украинские специалисты по сбиванию "Шахедов" отправились на Ближний Восток, чтобы помочь партнерам в настройке систем защиты.
Кроме того, Украина уже направила собственные дроны и экспертов для укрепления безопасности в регионе, который постоянно находится под угрозой атак со стороны проиранских группировок.
Такое сотрудничество становится все более актуальным, поскольку даже крупные игроки рынка, например саудовский нефтяной гигант Aramco, спешат усилить свою защиту от воздушных угроз.