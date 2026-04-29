Контингент РФ в Африці зріс на 8 тисяч, це нові ризики для світу, - розвідка
Росіяни активно підсилюють свій африканський контингент як живою силою, так і дронами, що створює ризики до посилення терористичних організацій.
Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами звіту керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Луговського.
"Російські контингенти в країнах Африки за останній час збільшено додатково на 8 тисяч осіб, і Росія намагається в кожній країні перебування впровадити застосування дронів через постачання, виробництво на місці й тренування", - заявив Зеленський.
За його словами, за оцінками розвідки, розширення такої мілітарної активності Росії може неминуче призвести до модернізації та посилення терористичних організацій, транскордонної злочинності, нестабільності в критично важливих з точки зору міграції регіонах світу.
"Важливо спільно цьому протидіяти – будемо координуватися з партнерами", - додав глава держави.
Росія посилює вплив у Африці
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що РФ відкрила новий "Русскій дом" у Республіці Того. Проект позиціонують як гуманітарний, однак за культурною дипломатією криються стратегічні цілі Кремля - поширення дезінформації та вербування до лав російської армії.
Паралельно Москва активізувала вербування іноземців для участі у війні проти України. Так, 23 квітня на Харківщині ліквідували групу громадян Кенії, яких Росія завербувала для бойових дій.
Раніше повідомлялося, що РФ залучила понад тисячу кенійців, використовуючи туристичні візи та обіцянки високих зарплат. На Донеччині також було ліквідовано найманця з Філіппін.