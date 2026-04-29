Контингент РФ в Африці зріс на 8 тисяч, це нові ризики для світу, - розвідка

Росіяни активно підсилюють свій африканський контингент як живою силою, так і дронами, що створює ризики до посилення терористичних організацій.

Як повідомляє РБК-Україна , про це повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами звіту керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Луговського.

"Російські контингенти в країнах Африки за останній час збільшено додатково на 8 тисяч осіб, і Росія намагається в кожній країні перебування впровадити застосування дронів через постачання, виробництво на місці й тренування", - заявив Зеленський.

За його словами, за оцінками розвідки, розширення такої мілітарної активності Росії може неминуче призвести до модернізації та посилення терористичних організацій, транскордонної злочинності, нестабільності в критично важливих з точки зору міграції регіонах світу.

"Важливо спільно цьому протидіяти – будемо координуватися з партнерами", - додав глава держави.

Росія посилює вплив у Африці

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що РФ відкрила новий "Русскій дом" у Республіці Того. Проект позиціонують як гуманітарний, однак за культурною дипломатією криються стратегічні цілі Кремля - поширення дезінформації та вербування до лав російської армії.