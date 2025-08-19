Несподівані вакансії в Україні: 5 професій, які здивують кожного

Про які професії в Україні мало хто знає

У ДСЗ нагадали, що українська літературна мова, відповідно до орфографічного словника, налічує близько 256 тисяч слів. При цьому загальний словниковий запас людини в середньому може складатися з 30 тисяч.

"А кількість професій в Україні в класифікаторі, налічує понад 9 тисяч найменувань. Тому не дивно, що чимало українців про чимало цих професій ніколи навіть і не чули", - зауважили у службі зайнятості.

Вулканізаторник.

"Попри схожість назв, ніякого відношення до роботи з вулканами цей спеціаліст не має, проте дана професія все ж цікава", - розповіли у ДСЗ.

Йдеться про фахівця, який наносить на різні поверхні захисний шар із гуми або ж іншого ізоляційного матеріалу (такі роботи виконуються на шиномонтажній станції).

Уточнюється, що ця професія має два розряди - вищий із них вимагає певного стажу роботи та курсів підвищення кваліфікації.

"Такі спеціалісти потрібні були в Сумській, Харківській, Чернівецькій та Житомирській областях", - поділились у ДСЗ.

Вибірник.

Цей працівник займається сортуванням сміття, а його робота передбачає:

візуальний огляд відходів;

вилучення з виробничої лінії предметів, які належать до іншої групи переробки відходів.

"Ця професія ще дуже малопопулярна в Україні, проте вже користується попитом у багатьох країнах світу. Наразі вона не вимагає спеціальної освіти, працівники проходять коротке навчання перед початком роботи", - розповіли у ДСЗ.

Уточнюється, що таку вакансію пропонував Житомирський центр зайнятості.

Десинатор.

Це - перша професія у списку, яка найчастіше вимагає вищої освіти за напрямами: дизайн, художнє мистецтво чи програмування.

Такий працівник займається розробкою малюнків для друку або вишивки на тканинах.

"Десинатор відповідає за укладання програм для обладнання, яке використовується у виробництві. З початку року такого працівника шукали у Хмельницькій області", - розповіли у держслужбі.

Каштелян.

Українцям розповіли, що слово kasztelan з'явилося в 14 столітті в Королівстві Польському - тоді це була посада найнижчого рангу територіального чиновника.

Зараз ця професія передбачає відповідального за:

розподіл білизни та інших предметів інвентарю в різних установах;

ведення відповідної документації.

Цього року таку посаду Державна служба зайнятості пропонувала 67 разів (найчастіше працівників на неї запрошують дитячі садочки).

"Найчастіше для отримання роботи потрібна базова загальна середня освіта і досвід не вимагається", - додали у ДСЗ.

Маркшейдер.

Назва цієї професії походить від німецьких слів:

mark - "межа" чи "кордон";

scheiden - "розділяти".

"Це, як правило, гірничий інженер чи технік. Відповідно для такої посади потрібна вища чи середня технічна освіта", - зауважили у ДСЗ.

Уточнюється, що такий фахівець:

працює у галузі гірничої справи;

займається просторово-геометричними вимірюваннями в надрах землі та на її поверхні.

Отже, маркшейдер потребує знань про методологію геодезії, гірничої справи та геології.

"Надзвичайно цікава професія, яка була представлена у Службі зайнятості 16 разів", - підсумували у ДСЗ.