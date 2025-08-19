Несподівані вакансії в Україні: 5 професій, які здивують кожного

Кількість професій в Україні, визначених спеціальним класифікатором, налічує понад 9 тисяч найменувань. При цьому деякі з них - дуже рідкісні та навіть маловідомі для більшості громадян.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Державної служби зайнятості (ДСЗ).
У ДСЗ нагадали, що українська літературна мова, відповідно до орфографічного словника, налічує близько 256 тисяч слів. При цьому загальний словниковий запас людини в середньому може складатися з 30 тисяч.
"А кількість професій в Україні в класифікаторі, налічує понад 9 тисяч найменувань. Тому не дивно, що чимало українців про чимало цих професій ніколи навіть і не чули", - зауважили у службі зайнятості.
Вулканізаторник.
"Попри схожість назв, ніякого відношення до роботи з вулканами цей спеціаліст не має, проте дана професія все ж цікава", - розповіли у ДСЗ.
Йдеться про фахівця, який наносить на різні поверхні захисний шар із гуми або ж іншого ізоляційного матеріалу (такі роботи виконуються на шиномонтажній станції).
Уточнюється, що ця професія має два розряди - вищий із них вимагає певного стажу роботи та курсів підвищення кваліфікації.
"Такі спеціалісти потрібні були в Сумській, Харківській, Чернівецькій та Житомирській областях", - поділились у ДСЗ.
Вибірник.
Цей працівник займається сортуванням сміття, а його робота передбачає:
"Ця професія ще дуже малопопулярна в Україні, проте вже користується попитом у багатьох країнах світу. Наразі вона не вимагає спеціальної освіти, працівники проходять коротке навчання перед початком роботи", - розповіли у ДСЗ.
Уточнюється, що таку вакансію пропонував Житомирський центр зайнятості.
Десинатор.
Це - перша професія у списку, яка найчастіше вимагає вищої освіти за напрямами: дизайн, художнє мистецтво чи програмування.
Такий працівник займається розробкою малюнків для друку або вишивки на тканинах.
"Десинатор відповідає за укладання програм для обладнання, яке використовується у виробництві. З початку року такого працівника шукали у Хмельницькій області", - розповіли у держслужбі.
Каштелян.
Українцям розповіли, що слово kasztelan з'явилося в 14 столітті в Королівстві Польському - тоді це була посада найнижчого рангу територіального чиновника.
Зараз ця професія передбачає відповідального за:
Цього року таку посаду Державна служба зайнятості пропонувала 67 разів (найчастіше працівників на неї запрошують дитячі садочки).
"Найчастіше для отримання роботи потрібна базова загальна середня освіта і досвід не вимагається", - додали у ДСЗ.
Маркшейдер.
Назва цієї професії походить від німецьких слів:
"Це, як правило, гірничий інженер чи технік. Відповідно для такої посади потрібна вища чи середня технічна освіта", - зауважили у ДСЗ.
Уточнюється, що такий фахівець:
Отже, маркшейдер потребує знань про методологію геодезії, гірничої справи та геології.
"Надзвичайно цікава професія, яка була представлена у Службі зайнятості 16 разів", - підсумували у ДСЗ.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які вакансії стали найпопулярнішими впродовж 2025 року, та що (крім зарплати) компанії готові пропонувати деяким працівникам, щоб "закрити" свої потреби.
Крім того, ми пояснювали, з якого віку дозволено працювати в Україні та за яких умов.
Читайте також, як Державна служба зайнятості надає комплексну підтримку внутрішньо переміщеним особам (ВПО) - допомагає не лише знайти роботу, але й опанувати нові професійні навички, розвинути власні бізнес-ідеї та адаптуватися до змін на ринку праці.