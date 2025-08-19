Неожиданные вакансии в Украине: 5 профессий, которые удивят каждого

О каких профессиях в Украине мало кто знает

В ГСЗ напомнили, что украинский литературный язык, согласно орфографическому словарю, насчитывает около 256 тысяч слов. При этом общий словарный запас человека в среднем может состоять из 30 тысяч.

"А количество профессий в Украине в классификаторе, насчитывает более 9 тысяч наименований. Поэтому неудивительно, что многие украинцы о многих из этих профессий никогда даже и не слышали", - отметили в службе занятости.

Вулканизаторщик.

"Несмотря на схожесть названий, никакого отношения к работе с вулканами этот специалист не имеет, однако данная профессия все же интересна", - рассказали в ГСЗ.

Речь идет о специалисте, который наносит на различные поверхности защитный слой из резины или другого изоляционного материала (такие работы выполняются на шиномонтажной станции).

Уточняется, что эта профессия имеет два разряда - высший из них требует определенного стажа работы и курсов повышения квалификации.

"Такие специалисты нужны были в Сумской, Харьковской, Черновицкой и Житомирской областях", - поделились в ГСЗ.

Сортировщик (выборщик или отборщик).

Этот работник занимается сортировкой мусора, а его работа предусматривает:

визуальный осмотр отходов;

изъятие из производственной линии предметов, которые относятся к другой группе переработки отходов.

"Эта профессия еще очень малопопулярна в Украине, однако уже пользуется спросом во многих странах мира. Сейчас она не требует специального образования, работники проходят короткое обучение перед началом работы", - рассказали в ГСЗ.

Уточняется, что такую вакансию предлагал Житомирский центр занятости.

Десинатор.

Это - первая профессия в списке, которая чаще всего требует высшего образования по направлениям дизайн, художественное искусство или программирование.

Такой работник занимается разработкой рисунков для печати или вышивки на тканях.

"Десинатор отвечает за составление программ для оборудования, которое используется в производстве. С начала года такого работника искали в Хмельницкой области", - рассказали в госслужбе.

Каштелян.

Украинцам рассказали, что слово kasztelan появилось в 14 веке в Королевстве Польском - тогда это была должность самого низкого ранга территориального чиновника.

Сейчас эта профессия предполагает ответственного за:

распределение белья и других предметов инвентаря в различных учреждениях;

ведение соответствующей документации.

В этом году такую должность Государственная служба занятости предлагала 67 раз (чаще всего работников на нее приглашают детские сады).

"Чаще всего для получения работы требуется базовое общее среднее образование и опыт не требуется", - добавили в ГСЗ.

Маркшейдер.

Название этой профессии происходит от немецких слов:

mark - "граница" или "граница";

scheiden - "разделять".

"Это, как правило, горный инженер или техник, соответственно для такой должности требуется высшее или среднее техническое образование", - отметили в ГСЗ.

Уточняется, что такой специалист:

работает в области горного дела;

занимается пространственно-геометрическими измерениями в недрах земли и на ее поверхности.

Итак, маркшейдер требует знаний о методологии геодезии, горного дела и геологии.

"Очень интересная профессия, которая была представлена в Службе занятости 16 раз", - подытожили в ГСЗ.