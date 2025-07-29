Така робота - не жарт? Які 5 найдивніших вакансій пропонували українцям цього року

У Державній службі зайнятості розповіли про п'ятірку найбільш незвичних і рідкісних вакансій, які роботодавці пропонували українцям впродовж першої половини поточного 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДСЗ.

Найбільш незвичайні та рідкісні професії України

Від початку 2025 року Державна служба зайнятості пропонувала шукачам роботи в Україні вакансії за 3,5 тисячами професій - із можливих 9,2 тисячі, які визначаються спеціальним класифікатором.

При цьому деякі вакансії впродовж останніх шести місяців були особливо незвичайні та рідкісні.

"Роботодавці шукали таких спеціалістів буквально по кілька разів, тому знайти таку вакансію та працевлаштуватися на неї - не так просто", - зауважили в ДСЗ.

Іхтіолог.

"Іхтіологія - це наука про риб, іншими словами - рибознавство. Серед вакансій Служби зайнятості був запит на вченого, фахівця з іхтіології", - розповіли українцям.

Зазначається, що головними завданнями цієї професії є вивчення:

будови риб;

еволюційного розвитку риб;

форм життєдіяльності риб;

особливостей розмноження риб.

Цікаво, що така вакансія з'являлася не в "морській", а в "озерній" області України - на Волині.

Соціальний патолог.

В цілому патолог - це фахівець, який працює з хворобливими процесами в організмі людини та відхиленнями від норм.

Приставка "соціальний" до цього слова свідчить про те, що на роботу запрошується спеціаліст, який займається вивченням та аналізом причин і наслідків девіантної поведінки.

"Простіше кажучи, це спеціаліст, який вивчає відхилення, які стимулюють людей до правопорушень. Такого спеціаліста шукали у Чернігівській області", - повідомили у Службі зайнятості.

Телефоніст місцевого телефонного зв'язку.

Українцям пояснили, що у цій вакансії йшлося "про оператора, який з'єднує абонентів на місцевих телефонних лініях за допомогою комутатора".

"Така професія ще 30 років тому була затребуваною та надзвичайно потрібною. Проте сьогодні телефонні станції працюють автоматично, щобільше, все частіше окремі абоненти та компанії повністю переходять на мобільний зв'язок", - додали у ДСЗ.

Уточнюється, що така вакансія з'являлася цього року в Донецькому та Львівському обласних центрах зайнятості.

Беконник.

"Якщо вам здається, що назва цієї професії походить від слова "бекон", то ви абсолютно праві", - зауважили у Державній службі зайнятості.

Зазначається, що такий спеціаліст - це м'ясник, який спеціалізується на обробці та приготуванні бекону.

"Погодьтеся, є велика спокуса мати такий запис у трудовій книзі. Посаду спеціаліста з бекону пропонував Харківський обласний центр зайнятості", - додали у ДСЗ.

Фельд'єгер.

Назва походить від двох німецьких слів feld - "поле" і Jäger - "мисливець", хоча сама професія не має нічого спільного із захопленням полюванням.

Сьогодні це слово означає професію кур'єра, який доставляє особливо важливі документи.

Уточнюється, що така вакансія від початку року з'являлася у чотирьох регіонах: