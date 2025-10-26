Несподівана ініціатива: Сербія хоче стати посередником у переговорах України та Росії

За його словами, Белград входить до переліку держав, які пропонують свої послуги для переговорного процесу, адже війна має бути якнайшвидше зупинена.

Джурич наголосив, що Сербія офіційно підтримує суверенітет і територіальну цілісність усіх країн у межах, визнаних ООН, включно з Україною.

Він також підкреслив, що держава цінує свій унікальний геополітичний баланс між Сходом і Заходом та водночас підтримує тісні відносини зі США.

"Сербія пишається своєю незалежною зовнішньою та безпековою політикою, яка формувалася століттями та дозволила нам залишатися самостійною попри те, що ми невелика країна", - зазначив глава МЗС.

Мирні переговори

Днями ми писали, що президент Дональд Трамп запровадив санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній. За даними Мінфіну США, нові санкції проти Росії запроваджені, аби змусити Путіна налаштуватись на серйозні переговори щодо закінчення війни в Україні.