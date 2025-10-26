Неожиданная инициатива: Сербия хочет стать посредником в переговорах Украины и России

По его словам, Белград входит в перечень государств, которые предлагают свои услуги для переговорного процесса, ведь война должна быть как можно быстрее остановлена.

Джурич отметил, что Сербия официально поддерживает суверенитет и территориальную целостность всех стран в пределах, признанных ООН, включая Украину.

Он также подчеркнул, что государство ценит свой уникальный геополитический баланс между Востоком и Западом и одновременно поддерживает тесные отношения с США.

"Сербия гордится своей независимой внешней политикой и политикой безопасности, которая формировалась веками и позволила нам оставаться самостоятельной, несмотря на то, что мы небольшая страна", - отметил глава МИД.

Мирные переговоры

На днях мы писали, что президент Дональд Трамп ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных компаний. По данным Минфина США, новые санкции против России введены, чтобы заставить Путина настроиться на серьезные переговоры по окончанию войны в Украине.