Лавров заявив про відмову Росії від перемир’я: "Не про те домовлявся Путін з Трампом"

Росія не піде на перемир'я з Україною, доки не будуть вирішені так звані "першопричини конфлікту".

Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ .

Лавров відповів на заклики президента США Дональда Трампа зупинити війну в Україні на поточній лінії фронту. За його словами, Росія не піде на перемир'я, доки не будуть вирішені так звані "першопричини конфлікту".

"Заклики про перемир'я прямо зараз, без усунення першопричин українського конфлікту, суперечать тому, що домовилися Путін і Трамп на Алясці", - заявив Лавров.

Також глава російського МЗС озвучив черговий кремлівський наратив, заявивши, що "негайне припинення вогню в Україні означало б лише одне - більша частина України залишиться під владою нацистів".

Окрім заяв щодо можливого перемир’я, Лавров натякнув на підготовку нового раунду переговорів між лідерами Росії та США.

За його словами, під час спілкування із держсекретарем США Марко Рубіо вони обговорили поточну ситуацію та можливі кроки для організації чергової зустрічі Путіна і Трампа.