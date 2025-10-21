Лавров заявив про відмову Росії від перемир’я: "Не про те домовлявся Путін з Трампом"
Росія не піде на перемир'я з Україною, доки не будуть вирішені так звані "першопричини конфлікту".
Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.
Лавров відповів на заклики президента США Дональда Трампа зупинити війну в Україні на поточній лінії фронту. За його словами, Росія не піде на перемир'я, доки не будуть вирішені так звані "першопричини конфлікту".
"Заклики про перемир'я прямо зараз, без усунення першопричин українського конфлікту, суперечать тому, що домовилися Путін і Трамп на Алясці", - заявив Лавров.
Також глава російського МЗС озвучив черговий кремлівський наратив, заявивши, що "негайне припинення вогню в Україні означало б лише одне - більша частина України залишиться під владою нацистів".
Окрім заяв щодо можливого перемир’я, Лавров натякнув на підготовку нового раунду переговорів між лідерами Росії та США.
За його словами, під час спілкування із держсекретарем США Марко Рубіо вони обговорили поточну ситуацію та можливі кроки для організації чергової зустрічі Путіна і Трампа.
Зустріч Рубіо та Лаврова
Раніше видання CNN повідомило, що зустріч Рубіо з Лавровим, яка мала відбутися цього тижня, поки що була відкладена на "деякий час". Невідомо, чому зустріч не відбудеться цього тижня.
Тим часом у російському МЗС заявили, що домовленості про зустріч Рубіо і Лаврова "не було".
Зустріч Трампа і Путіна
Як відомо, напередодні зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у Вашингтоні Трамп зідзвонився з російським диктатором Володимиром Путіним.
Після цього Трамп заявив, що знову зустрінеться з очільником Кремля, цього разу у Будапешті.
Про дату зустрічі лідерів США та РФ наразі нічого не відомо, проте як раніше сказав Трамп, перемовини планують провести у найближчі два тижні.