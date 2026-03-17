Нерест 2026 в Україні: коли стартує заборона і як можна рибалити, щоб не "зловити" штраф

Вже зовсім скоро на більшості внутрішніх водойм України розпочнеться нерестова заборона. Рибалкам, які порушать встановлені правила, загрожують чималі штрафи.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова завідувача сектору любительського рибальства Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм Івана Метя.
Головне:
В цілому нерестова заборона (щорічні весняно-літні обмеження на вилов риби у період її розмноження) розпочинається в Україні з 1 квітня 2026 року.
Водночас Меть уточнив, що ця дата - для водойм у більшості регіонів України, але не для всіх без виключення (місцями строки можуть відрізнятися).
"Наприклад, у Закарпатській області вона (нерестова заборона, - Ред.) розпочнеться з 25 березня. Й в інших регіонах вона буде тривати по-різному", - розповів спеціаліст.
Меть зауважив, що дата 1 квітня є "загальною", оскільки у цей період "починають нереститися більшість наших водних біоресурсів".
"Дехто починає нереститися раніше, дехто - пізніше. І цей, майже двохмісячний (трохи більше) період, охоплює більшість водних біоресурсів які в цей період розмножуються", - пояснив експерт.
Оскільки не всі риби в Україні нерестяться одночасно, фахівці створили так званий "нерестовий термометр".
Йдеться про те, що початок нересту для різних видів риби залежить від температури води у тій чи іншій водоймі.
В одних період розмноження стартує при 4-6°C, тоді як в інших - при +10°C або навіть при +20°C.
З огляду на таку ситуацію, точні дати нерестової заборони - для кожної окремої області України - публікують на сайтах територіальних підрозділів рибоохоронного патруля та на офіційних ресурсах Держрибагентства.
"Із цим ви зможете ознайомитись ближче до 1 квітня", - зауважив Меть.
Фахівець розповів також про орієнтовні (загальні) строки нересту залежно від типу водойм:
"Крім цих загальних, які я вам назвав, ще є точкові (терміни, - Ред.) - по всій території України. З різним початком і різним кінцем", - наголосив представник Держрибагентства.
Меть нагадав, що в межах нерестового періоду в Україні діють обмеження щодо місць риболовлі.
Так, заборонено рибалити:
Перелік таких ділянок визначається окремими документами (для кожної області) та публікується спеціалізованими територіальними органами.
Повної заборони на риболовлю під час нересту немає.
Так, у межах населених пунктів ловити рибу дозволено з такими обмеженнями:
Також може бути дозволене рибальство під час нересту на водоймах, які належать суб'єктам аквакультури - на платних водоймах.
Меть пояснив, що в таких випадках риба є власністю господарства, тож орендар самостійно встановлює правила вилову.
Більше про правила любительського рибальства в Україні можна дізнатися завдяки окремому "пораднику". Йдеться про ГІД рибалки-любителя.
"Його можна завантажити з нашого сайта у PDF-форматі. Роздрукувати, або мати собі на телефоні. Тут є все необхідне для того, щоб не порушувати правила рибальства", - повідомив Меть.
Меть наголосив, що кожен рибалка-любитель під час перебування біля водойми (з метою риболовлі) повинен мати при собі:
"У першу чергу - для самоконтролю. Щоб випадково не порушити правила любительського ребальства", - пояснив він.
Насамкінець представник Держрибагентства повідомив, що за порушення правил рибальства в Україні передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність:
"Крім того, якщо це буде грубе порушення, з великими збитками, може бути кримінальна відповідальність по статті 249 Кримінального кодексу України", - зауважив Меть.
У такому разі сума штрафу може скласти від 17 000 до 51 000 гривень.
"Звісно, з вилученням всіх заборонених знарядь лову та способів добування. І можливе навіть позбавлення волі - до 3 років", - підсумував фахівець.
Нагадаємо, 15 лютого в Україні стартувала нерестова заборона, що стосується популярного прісноводного хижака - щуки. Компенсація за один незаконно виловлений екземпляр - майже 3,5 тисячі гривень.
Крім того, з листопада 2025 року було запроваджено осінньо-зимову заборону на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах.
