Нерест 2026 в Украине: когда стартует запрет и как можно рыбачить, чтобы не "поймать" штраф

Главное: Старт ограничений : в целом нерестовый запрет начнется в Украине с 1 апреля 2026 года, однако точная дата - зависит от конкретной области (местами может быть даже раньше).

: в целом нерестовый запрет начнется в Украине с 1 апреля 2026 года, однако точная дата - зависит от конкретной области (местами может быть даже раньше). Распространение запрета : ловить рыбу в период размножения нельзя на нерестилищах и других специально определенных участках.

: ловить рыбу в период размножения нельзя на нерестилищах и других специально определенных участках. Разрешенные способы : рыбачить можно будет только с берега в пределах населенных пунктов и с определенными ограничениями.

: рыбачить можно будет только с берега в пределах населенных пунктов и с определенными ограничениями. Наказание: за нарушение правил рыболовства предусмотрены штрафы, а в отдельных случаях - даже уголовная ответственность и конфискация снаряжения.

Когда стартует нерестовый запрет в Украине

В целом нерестовый запрет (ежегодные весенне-летние ограничения на вылов рыбы в период ее размножения) начинается в Украине с 1 апреля 2026 года.

В то же время Меть уточнил, что эта дата - для водоемов в большинстве регионов Украины, но не для всех без исключения (местами сроки могут отличаться).

"Например, в Закарпатской области он (нерестовый запрет, - Ред.) начнется с 25 марта. И в других регионах он будет продолжаться по-разному", - рассказал специалист.

Меть отметил, что дата 1 апреля является "общей", поскольку в этот период "начинают нереститься большинство наших водных биоресурсов".

"Некоторые начинают нереститься раньше, некоторые - позже. И этот, почти двухмесячный (чуть больше) период, охватывает большинство водных биоресурсов, которые в этот период размножаются", - объяснил эксперт.

От чего зависит начало нереста разных рыб

Поскольку не все рыбы в Украине нерестятся одновременно, специалисты создали так называемый "нерестовый термометр".

Речь идет о том, что начало нереста для различных видов рыбы зависит от температуры воды в том или ином водоеме.

У одних период размножения стартует при 4-6°C, тогда как у других - при +10°C или даже при +20°C.

Нерестовый термометр (кадр из видео: youtube.com/@DERZHRYBAGENTSTVO)

Учитывая такую ситуацию, точные даты нерестового запрета - для каждой отдельной области Украины - публикуют на сайтах территориальных подразделений рыбоохранного патруля и на официальных ресурсах Госрыбагентства.

"С этим вы сможете ознакомиться ближе к 1 апреля", - отметил Меть.

Ориентировочные сроки нереста в разных водоемах

Специалист рассказал также про ориентировочные (общие) сроки нереста в зависимости от типа водоемов:

в водохранилищах - с 1 апреля до 10 июня;

в реках - до 20 мая;

в придаточных водах рек - до 30 июня.

"Кроме этих общих, которые я вам назвал, еще есть точечные (сроки, - Ред.) - по всей территории Украины. С разным началом и разным концом", - подчеркнул представитель Госрыбагентства.

Где запрещается рыбачить во время нереста

Меть напомнил, что в пределах нерестового периода в Украине действуют ограничения по местам рыбалки.

Так, запрещено рыбачить:

на территории нерестилищ;

на специально определенных нерестовых участках водоемов;

на миграционных путях рыбы (которыми она движется к местам нереста);

в местах, где установлены дополнительные локальные ограничения (определенные приказами рыбоохранных органов).

Перечень таких участков определяется отдельными документами (для каждой области) и публикуется специализированными территориальными органами.

Как можно рыбачить в период нереста в Украине

Полного запрета на рыбалку во время нереста нет.

Так, в пределах населенных пунктов ловить рыбу разрешено с такими ограничениями:

исключительно с берега;

вне пределов нерестилищ;

либо удочкой, которая имеет не более двух крючков на одного человека (одна удочка с двумя крючками или две удочки по одному крючку);

либо спиннингом с искусственной или естественной приманкой.

Также может быть разрешено рыболовство во время нереста на водоемах, принадлежащих субъектам аквакультуры - на платных водоемах.

Меть объяснил, что в таких случаях рыба является собственностью хозяйства, поэтому арендатор самостоятельно устанавливает правила вылова.

Как узнать больше о правилах рыболовства

Больше о правилах любительского рыболовства в Украине можно узнать благодаря отдельному "советчику". Речь идет о ГИДе рыбака-любителя.

"Его можно скачать с нашего сайта в PDF-формате. Распечатать или иметь себе на телефоне. Здесь есть все необходимое для того, чтобы не нарушать правила рыболовства", - сообщил Меть.

ГИД рыбака-любителя (инфографика: darg.gov.ua)

Как могут наказывать рыбаков-нарушителей

Меть подчеркнул, что каждый рыбак-любитель во время пребывания возле водоема (с целью рыбалки) должен иметь при себе:

документ, удостоверяющий личность;

средства измерения веса и длины водных биоресурсов.

"В первую очередь - для самоконтроля. Чтобы случайно не нарушить правила любительского ребальства", - объяснил он.

В завершение представитель Госрыбагентства сообщил, что за нарушение правил рыболовства в Украине предусмотрена административная или уголовная ответственность:

штраф за незначительные нарушения может составлять до 170 гривен;

штраф за грубые нарушения - строже - до 680 гривен.

"Кроме того, если это будет грубое нарушение, с большим ущербом, может быть уголовная ответственность по статье 249 Уголовного кодекса Украины", - заметил Меть.

В таком случае сумма штрафа может составить от 17 000 до 51 000 гривен.

"Конечно, с изъятием всех запрещенных орудий лова и способов добычи. И возможно даже лишение свободы - до 3 лет", - подытожил специалист.