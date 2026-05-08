ua en ru
Пт, 08 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Путін збрехав про власне "перемир'я", навіть не імітувавши його, - Зеленський

08:25 08.05.2026 Пт
2 хв
Президент назвав кількість атак, якими РФ порушила своє ж "перемир’я"
aimg Ірина Глухова
Путін збрехав про власне "перемир'я", навіть не імітувавши його, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Протягом ночі, 8 травня, російська армія продовжила завдавати ударів по українських позиціях попри оголошене російським диктатором Володимиром Путіним "перемирʼя".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram.

Читайте також: Росія атакує Харків, Одесу та інші міста напередодні путінського "перемирʼя"

За словами глави держави, станом на 07:00 було зафіксовано понад 140 обстрілів українських позицій. Також російські війська здійснили 10 штурмових атак, найбільше - на Слов’янському напрямку.

Крім того, окупанти завдали більше ніж 850 ударів дронами різних типів: FPV, "Ланцет" та інші. Були й ударні дрони. Не припинялось і застосування дронів-розвідників у небі прифронтових громад.

"Усе це чітко свідчить про те, що з російської сторони навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було", - заявив Зеленський.

Президент також наголосив, що як і за підсумками попередньої доби, Україна реагуватиме дзеркально на дії противника.

"Ми будемо захищати наші позиції та життя людей. Росія має завершувати свою війну, і кожен реально це помітить, коли рух до миру почнеться", - додав глава держави.

Перемир'я України та Росії

Нагадаємо, у Міністерстві оборони РФ заявили про запровадження "перемир’я" з 00:00 8 травня до 10 травня. У Росії стверджували, що всі угруповання військ РФ нібито "повністю припинять бойові дії" та закликали Україну зробити те саме.

Також у Кремлі кілька разів пригрозили масованими ракетними ударами по центру Києва, якщо українська влада "спробує зірвати" святкування 9 травня у Москві.

Місцевих жителів та іноземних дипломатів закликали евакуюватися з української столиці.

У Європейський Союз вже відреагували на погрози Москви. Там заявили, що не скорочуватимуть дипломатичну присутність у Києві, оскільки російські атаки для України є щоденною реальністю.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський порадив представникам держав, які підтримують тісні відносини з Росією, утриматися від поїздок до Москви 9 травня.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Режим припинення вогню Війна в Україні
Новини
Путін збрехав про власне "перемир'я", навіть не імітувавши його, - Зеленський
Путін збрехав про власне "перемир'я", навіть не імітувавши його, - Зеленський
Аналітика
"Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту
Дмитро Олійник, Дмитро Левицький "Ми не вигадали нічого нового": співавтор Цивільного кодексу 2.0 про резонанс проекту