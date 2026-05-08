Путін збрехав про власне "перемир'я", навіть не імітувавши його, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського у Telegram .

За словами глави держави, станом на 07:00 було зафіксовано понад 140 обстрілів українських позицій. Також російські війська здійснили 10 штурмових атак, найбільше - на Слов’янському напрямку.

Крім того, окупанти завдали більше ніж 850 ударів дронами різних типів: FPV, "Ланцет" та інші. Були й ударні дрони. Не припинялось і застосування дронів-розвідників у небі прифронтових громад.

"Усе це чітко свідчить про те, що з російської сторони навіть імітаційної спроби припинити вогонь на фронті не було", - заявив Зеленський.

Президент також наголосив, що як і за підсумками попередньої доби, Україна реагуватиме дзеркально на дії противника.

"Ми будемо захищати наші позиції та життя людей. Росія має завершувати свою війну, і кожен реально це помітить, коли рух до миру почнеться", - додав глава держави.