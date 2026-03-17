Непроста математика: як українські полярники рахують тисячі пінгвінів в Антарктиці (відео)

Головне: Різні методи : українські полярники під час роботи поєднують традиції та технології.

: українські полярники під час роботи поєднують традиції та технології. Не лише птахи : науковцям важливо знати навіть кількість яєць у гніздах.

: науковцям важливо знати навіть кількість яєць у гніздах. Кліматичний маркер : підрахунок пінгвінів допомагає відстежувати потепління.

: підрахунок пінгвінів допомагає відстежувати потепління. Фактор часу: для підрахунку пінгвінів підбирають момент, коли більшість із них - на суші.

Як саме можна порахувати пінгвінів

Згідно з інформацією НАНЦ, українські біологи в Антарктиці можуть рахувати тисячі пінгвінів у кілька способів:

фізично із землі - за допомогою пішого обходу;

через відео з неба - за допомогою дрона.

Уточнюється при цьому, що площа острова Галіндез (де розташована українська антарктична станція "Академік Вернадський") становить близько 1 км кв., а кількість пінгвінів цього сезону - майже 11 тисяч.

Який спосіб для науковців - основний

Українцям розповіли, що саме перший спосіб підрахунку - піший обхід - є основним, адже застосовується для обліку всього:

пінгвінів;

їхніх гнізд;

яєць;

малюків.

Крім того, у НАНЦ нагадали, що українські науковці спостерігають за пінгвінами та іншими птахами в контексті зміни клімату.

"Адже їхні міграції є одним із підтверджень потепління в цьому регіоні Антарктики", - уточнили спеціалісти.

Що робить біолог під час підрахунку

У НАНЦ пояснили, що під час процедури підрахунку пінгвінів біолог:

бере автоматичні лічильники;

йде островом;

рахує птахів.

Відбувається така процедура з різною періодичністю - залежно від етапу життєвого циклу пінгвінів.

При цьому "є контрольна ділянка, куди вчені навідуються щодня". За нею визначають правильний час для інших підрахунків.

"Наприклад, якщо на цій ділянці у більшості пінгвінів уже є яйця - значить біолог має лічити гнізда з яйцями на всьому острові. Так само і з малюками", - пояснили у НАНЦ.

В який час рахувати пінгвінів найкраще

В цілому для обходу для підрахунку пінгвінів підбирають час, коли більшість з них - на суші.

Біологиня 30-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) Зоя Швидка поділилась, що найкраще як правило підходить вечір - тоді птахи зазвичай уже приходять із полювання в океані.

"Процес дещо спрощується, коли пінгвіни вже сидять на гніздах. Тоді ми рахуємо не окремих птахів, а гніздові пари, вважаючи, що кожне гніздо - це двоє, самець і самиця", - пояснила науковиця.

Вона додала, що загалом "такі обліки не залежать від часу доби".

"Потім до пари додаються пташенята, які до об'єднання в ясла постійно перебувають в гніздах. Їх рахуємо окремо від дорослих", - розповіла українська полярниця.

Публікація НАНЦ (скриншот: facebook.com/AntarcticCenter)

Як працює підрахунок "з неба"

Другий спосіб підрахунку пінгвінів - за допомогою дрона.

Уточнюється, що він допомагає тоді, коли немає часу чи можливості робити піший обхід.

"Приміром, вченому треба на виїзд в океан: тоді він може зняти відео, а підрахунок зробити в зручний час після повернення", - пояснили у НАНЦ.

Цей спосіб стає у нагоді також і тоді, коли українські науковці беруться за підрахунок птахів на інших островах.

"У нашій зоні є великі острови, на яких навіть за день піші обліки не зробиш. Там ми робимо зйомки дроном, а "розшифровуємо" вже на станції", - розповіла Швидка.

Водночас вона зауважила, що підрахунок з дрона ефективний насамперед для обліку кількості пінгвінів.

Тим часом для підрахунку гнізд, яєць та малюків - інформативнішим є піший обхід.