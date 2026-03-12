Унікальне відео: як виглядала перша ротація українських полярників у Антарктиді

Українські науковці оприлюднили архівні кадри першої перезмінки експедицій на антарктичній станції "Академік Вернадський", яка відбулася у березні 1997 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Національного антарктичного наукового центру у Facebook

Відео показує момент, коли завершилася зимівля першої Української антарктичної експедиції, а роботу на станції розпочала друга експедиція. Саме тоді сформувалися деякі традиції передачі станції між командами, які зберігаються і донині.

Ці архівні кадри оприлюднили під час нинішньої ротації полярників: зараз на "Вернадському" триває перезмінка 30-ї та 31-ї українських антарктичних експедицій.

Перша експедиція з жінками

Друга українська антарктична експедиція стала історичною, адже вперше до складу команди увійшли жінки. Тоді на станції зимували:

метеорологині Світлана Краковська та Людмила Маньківська ,

та , кухарка Галина Колотницька ,

, геофізикиня Марина Орлова.

До цього жінок не було ані в британських командах, які працювали на станції раніше, ані в першій українській експедиції.

Втім, як зазначили полярники, цей прорив тривав недовго. Після другої експедиції майже 20 років існувала негласна заборона на участь жінок у складі українських антарктичних місій.

Жінки повернулися на станцію у 2018 році

Ситуація змінилася лише у 2018 році, коли жінки знову почали працювати на станції "Академік Вернадський" як у річних, так і в сезонних експедиціях.