Непростая математика: как украинские полярники считают тысячи пингвинов в Антарктике (видео)

Учет тысяч антарктических обитателей - кропотливый труд. И делать это можно по-разному.
Национального антарктического научного центра (НАНЦ)
Главное:
Согласно информации НАНЦ, украинские биологи в Антарктике могут считать тысячи пингвинов несколькими способами:
Уточняется при этом, что площадь острова Галиндез (где расположена украинская антарктическая станция "Академик Вернадский") составляет около 1 км кв., а количество пингвинов в этом сезоне - почти 11 тысяч.
Украинцам рассказали, что именно первый способ подсчета - пеший обход - является основным, ведь применяется для учета всего:
Кроме того, в НАНЦ напомнили, что украинские ученые наблюдают за пингвинами и другими птицами в контексте изменения климата.
"Ведь их миграции являются одним из подтверждений потепления в этом регионе Антарктики", - уточнили специалисты.
В НАНЦ объяснили, что во время процедуры подсчета пингвинов биолог:
Происходит такая процедура с разной периодичностью - в зависимости от этапа жизненного цикла пингвинов.
При этом "есть контрольный участок, куда ученые наведываются ежедневно". По нему определяют правильное время для других подсчетов.
"Например, если на этом участке у большинства пингвинов уже есть яйца - значит биолог должен считать гнезда с яйцами на всем острове. Так же и с малышами", - объяснили в НАНЦ.
В целом для обхода для подсчета пингвинов подбирают время, когда большинство из них - на суше.
Биолог 30-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) Зоя Швыдка поделилась, что лучше всего как правило подходит вечер - тогда птицы обычно уже приходят с охоты в океане.
"Процесс несколько упрощается, когда пингвины уже сидят на гнездах. Тогда мы считаем не отдельных птиц, а гнездовые пары, считая, что каждое гнездо - это двое, самец и самка", - объяснила ученая.
Она добавила, что в целом "такие учеты не зависят от времени суток".
"Затем к паре добавляются птенцы, которые до объединения в ясли постоянно находятся в гнездах. Их считаем отдельно от взрослых", - рассказала украинская полярница.
Второй способ подсчета пингвинов - с помощью дрона.
Уточняется, что он помогает тогда, когда нет времени или возможности делать пеший обход.
"К примеру, ученому нужно на выезд в океан: тогда он может снять видео, а подсчет сделать в удобное время после возвращения", - объяснили в НАНЦ.
Этот способ пригодится также и тогда, когда украинские ученые берутся за подсчет птиц на других островах.
"В нашей зоне есть большие острова, на которых даже за день пешие учеты не сделаешь. Там мы делаем съемки дроном, а "расшифровываем" уже на станции", - рассказала Швыдка.
В то же время она отметила, что подсчет с дрона эффективен прежде всего для учета количества пингвинов.
Между тем для подсчета гнезд, яиц и малышей - более информативным является пеший обход.
Напомним, ранее мы рассказывали, что украинскую антарктическую экспедицию впервые в истории возглавила женщина и показывали, как выглядела первая ротация украинских полярников.
Кроме того, мы объясняли, зачем Украине Антарктика и как зарабатывает ледокол "Ноосфера".
Читайте также, как работают украинские полярники "на передовой мировой науки" и что исследуют в Антарктике в целом.