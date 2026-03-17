Непростая математика: как украинские полярники считают тысячи пингвинов в Антарктике (видео)

Главное: Разные методы : украинские полярники во время работы сочетают традиции и технологии.

: украинские полярники во время работы сочетают традиции и технологии. Не только птицы : ученым важно знать даже количество яиц в гнездах.

: ученым важно знать даже количество яиц в гнездах. Климатический маркер : подсчет пингвинов помогает отслеживать потепление.

: подсчет пингвинов помогает отслеживать потепление. Фактор времени: для подсчета пингвинов подбирают момент, когда большинство из них - на суше.

Как именно можно посчитать пингвинов

Согласно информации НАНЦ, украинские биологи в Антарктике могут считать тысячи пингвинов несколькими способами:

физически с земли - с помощью пешего обхода;

через видео с неба - с помощью дрона.

Уточняется при этом, что площадь острова Галиндез (где расположена украинская антарктическая станция "Академик Вернадский") составляет около 1 км кв., а количество пингвинов в этом сезоне - почти 11 тысяч.

Какой способ для ученых - основной

Украинцам рассказали, что именно первый способ подсчета - пеший обход - является основным, ведь применяется для учета всего:

пингвинов;

их гнезд;

яиц;

малышей.

Кроме того, в НАНЦ напомнили, что украинские ученые наблюдают за пингвинами и другими птицами в контексте изменения климата.

"Ведь их миграции являются одним из подтверждений потепления в этом регионе Антарктики", - уточнили специалисты.

Что делает биолог во время подсчета

В НАНЦ объяснили, что во время процедуры подсчета пингвинов биолог:

берет автоматические счетчики;

идет по острову;

считает птиц.

Происходит такая процедура с разной периодичностью - в зависимости от этапа жизненного цикла пингвинов.

При этом "есть контрольный участок, куда ученые наведываются ежедневно". По нему определяют правильное время для других подсчетов.

"Например, если на этом участке у большинства пингвинов уже есть яйца - значит биолог должен считать гнезда с яйцами на всем острове. Так же и с малышами", - объяснили в НАНЦ.

В какое время считать пингвинов лучше всего

В целом для обхода для подсчета пингвинов подбирают время, когда большинство из них - на суше.

Биолог 30-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) Зоя Швыдка поделилась, что лучше всего как правило подходит вечер - тогда птицы обычно уже приходят с охоты в океане.

"Процесс несколько упрощается, когда пингвины уже сидят на гнездах. Тогда мы считаем не отдельных птиц, а гнездовые пары, считая, что каждое гнездо - это двое, самец и самка", - объяснила ученая.

Она добавила, что в целом "такие учеты не зависят от времени суток".

"Затем к паре добавляются птенцы, которые до объединения в ясли постоянно находятся в гнездах. Их считаем отдельно от взрослых", - рассказала украинская полярница.

Публикация НАНЦ (скриншот: facebook.com/AntarcticCenter)

Как работает подсчет "с неба"

Второй способ подсчета пингвинов - с помощью дрона.

Уточняется, что он помогает тогда, когда нет времени или возможности делать пеший обход.

"К примеру, ученому нужно на выезд в океан: тогда он может снять видео, а подсчет сделать в удобное время после возвращения", - объяснили в НАНЦ.

Этот способ пригодится также и тогда, когда украинские ученые берутся за подсчет птиц на других островах.

"В нашей зоне есть большие острова, на которых даже за день пешие учеты не сделаешь. Там мы делаем съемки дроном, а "расшифровываем" уже на станции", - рассказала Швыдка.

В то же время она отметила, что подсчет с дрона эффективен прежде всего для учета количества пингвинов.

Между тем для подсчета гнезд, яиц и малышей - более информативным является пеший обход.