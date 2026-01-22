Українську антарктичну експедицію вперше в історії очолить жінка: про кого йдеться
Команду річної експедиції на станцію "Академік Вернадський" вперше в історії очолить жінка. Керівницею 31-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) на 2026-2027 роки стане метеоролог Анжеліка Ганчук.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) у Facebook.
Гендерний прорив в антарктичній програмі України
У НАНЦ розповіли, що команду річної експедиції на станцію "Академік Вернадський" вперше очолить жінка - метеорологиня Анжеліка Ганчук.
Вона стане керівницею 31-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) на 2026-2027 роки.
Зазначається, що раніше вчена вже працювала на станції як метеорологиня (брала участь у 27-й УАЕ у 2022-2023 роках) - проводила в Антарктиці метеорологічні, океанографічні, гляціологічні, аерологічні та інші дослідження.
Анжеліка Ганчук під час роботи (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
"В експедиції Анжеліка проявила себе як фахівчиня із яскравими лідерськими рисами, що вміє організувати різні процеси та брати на себе відповідальність", - поділився директор НАНЦ Євген Дикий.
Водночас вона, за його словами, "командний гравець".
"Саме тому серед усіх учасників та учасниць конкурсу її обрали не лише працювати на метеонапрямі, а й очолити експедицію", - пояснив експерт.
Він наголосив також, що з 2018 року в українській антарктичній програмі відбувся справжній гендерний прорив - від негласної майже 20-річної заборони на участь жінок в експедиціях до першої бейскомандерки.
Жінки в експедиціях - не гірші за чоловіків (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Уточнюється, що в цілому з 2018 року й дотепер в річних експедиціях працювали 13 полярниць, а в сезонних - 11.
"Незабаром буде завершено формування основного складу 31-ї експедиції. Після його затвердження ми неодмінно представимо всю команду на наших сторінках", - зауважили у НАНЦ.
Фрагмент публікації НАНЦ (скриншот: facebook.com/AntarcticCenter)
Що відомо про роботу й досягнення Анжеліки Ганчук
Анжеліка Ганчук народилася у 1994 році. Здобула ступені бакалавра та магістра з відзнакою у КНУ імені Тараса Шевченка - за напрямом метеорології та кліматології.
У 2016 році почала працювати синоптиком у відділі метеорологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру ДСНС України, де займалася:
- оперативним прогнозуванням погоди;
- аналізом даних;
- моніторингом небезпечних і стихійних метеорологічних явищ;
- підготовкою офіційних попереджень.
Анжеліка Ганчук у попередній експедиції (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Кілька років працювала паралельно у відділі взаємодії з медіа та вела прогноз погоди на телеканалі "Київ".
Після повернення з Антарктики Ганчук очолила сектор чисельного моделювання та прогнозування УкрГМЦ.
Досвід, здобутий на станції "Академік Вернадський" - безцінний (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Сьогодні фахівець займається:
- впровадженням сучасних чисельних моделей прогнозування погоди й небезпечних явищ;
- адаптацією прогнозних методик до національних умов;
- інтеграцією супутникових даних у щоденну операційну практику.
"Здійснює оперативне прогнозування та моделювання небезпечних гідрометеорологічних явищ для реагування на надзвичайні ситуації. Це часто робиться в дуже стислі терміни і в складних умовах, тож потребує гарної стресостійкості, що цінно для роботи в умовах Антарктики", - пояснили у НАНЦ.
Робота в Антарктиці може бути непростою (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Зазначається, що з 2025 року Ганчук залучена також до освітнього процесу в КНУ імені Тараса Шевченка.
Крім того, важливою частиною її діяльності є міжнародна співпраця:
- вона проходила навчання і стажування більш ніж у десяти країнах світу;
- у програмах EUMETSAT та Baltic+ - виступає представником і тренером від України;
- у Фінляндії - здобула статус Master Trainer у системі метеорологічного прогнозування SmartMet та пройшла навчання з роботи з автоматизованими метеорологічними станціями Vaisala;
- окремий напрям - співпраця з британським Met Office у впровадженні однієї з провідних у світі платформ для візуалізації метеорологічних даних (яка використовується для телевізійного мовлення та медіапродуктів УкрГМЦ).
Ганчук - досвідчений спеціаліст (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
"Загалом же вона має 10-літній стаж роботи у сфері метеорології та кліматології, а також досвід управління колективом в Україні. Пройшла шлях від синоптикині до керівниці сектору Український гідрометеорологічний центр ДСНС", - зауважили у НАНЦ.
У НАНЦ розповіли про роботу й досягнення Анжеліки Ганчук (скриншот: facebook.com/AntarcticCenter)
Нагадаємо, раніше ми розповідали про життя в Антарктиді - як минає день українського полярника.
Крім того, ми пояснювали, як українські полярники "полювали" на мікропластик.
Читайте також, як працюють українські полярники "на передовій світової науки" й що досліджують в Антарктиці в цілому.