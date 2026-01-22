ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Українську антарктичну експедицію вперше в історії очолить жінка: про кого йдеться

Четвер 22 січня 2026 12:32
UA EN RU
Українську антарктичну експедицію вперше в історії очолить жінка: про кого йдеться Очільницею 31-ї УАЕ стане метеоролог Анжеліка Ганчук (фото: facebook.com/AntarcticCenter)
Автор: Ірина Костенко

Команду річної експедиції на станцію "Академік Вернадський" вперше в історії очолить жінка. Керівницею 31-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) на 2026-2027 роки стане метеоролог Анжеліка Ганчук.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) у Facebook.

Гендерний прорив в антарктичній програмі України

У НАНЦ розповіли, що команду річної експедиції на станцію "Академік Вернадський" вперше очолить жінка - метеорологиня Анжеліка Ганчук.

Вона стане керівницею 31-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) на 2026-2027 роки.

Зазначається, що раніше вчена вже працювала на станції як метеорологиня (брала участь у 27-й УАЕ у 2022-2023 роках) - проводила в Антарктиці метеорологічні, океанографічні, гляціологічні, аерологічні та інші дослідження.

Українську антарктичну експедицію вперше в історії очолить жінка: про кого йдетьсяАнжеліка Ганчук під час роботи (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"В експедиції Анжеліка проявила себе як фахівчиня із яскравими лідерськими рисами, що вміє організувати різні процеси та брати на себе відповідальність", - поділився директор НАНЦ Євген Дикий.

Водночас вона, за його словами, "командний гравець".

"Саме тому серед усіх учасників та учасниць конкурсу її обрали не лише працювати на метеонапрямі, а й очолити експедицію", - пояснив експерт.

Він наголосив також, що з 2018 року в українській антарктичній програмі відбувся справжній гендерний прорив - від негласної майже 20-річної заборони на участь жінок в експедиціях до першої бейскомандерки.

Українську антарктичну експедицію вперше в історії очолить жінка: про кого йдетьсяЖінки в експедиціях - не гірші за чоловіків (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Уточнюється, що в цілому з 2018 року й дотепер в річних експедиціях працювали 13 полярниць, а в сезонних - 11.

"Незабаром буде завершено формування основного складу 31-ї експедиції. Після його затвердження ми неодмінно представимо всю команду на наших сторінках", - зауважили у НАНЦ.

Українську антарктичну експедицію вперше в історії очолить жінка: про кого йдетьсяУкраїнську антарктичну експедицію вперше в історії очолить жінка: про кого йдетьсяФрагмент публікації НАНЦ (скриншот: facebook.com/AntarcticCenter)

Що відомо про роботу й досягнення Анжеліки Ганчук

Анжеліка Ганчук народилася у 1994 році. Здобула ступені бакалавра та магістра з відзнакою у КНУ імені Тараса Шевченка - за напрямом метеорології та кліматології.

У 2016 році почала працювати синоптиком у відділі метеорологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру ДСНС України, де займалася:

  • оперативним прогнозуванням погоди;
  • аналізом даних;
  • моніторингом небезпечних і стихійних метеорологічних явищ;
  • підготовкою офіційних попереджень.

Українську антарктичну експедицію вперше в історії очолить жінка: про кого йдетьсяАнжеліка Ганчук у попередній експедиції (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Кілька років працювала паралельно у відділі взаємодії з медіа та вела прогноз погоди на телеканалі "Київ".

Після повернення з Антарктики Ганчук очолила сектор чисельного моделювання та прогнозування УкрГМЦ.

Українську антарктичну експедицію вперше в історії очолить жінка: про кого йдетьсяДосвід, здобутий на станції "Академік Вернадський" - безцінний (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Сьогодні фахівець займається:

  • впровадженням сучасних чисельних моделей прогнозування погоди й небезпечних явищ;
  • адаптацією прогнозних методик до національних умов;
  • інтеграцією супутникових даних у щоденну операційну практику.

"Здійснює оперативне прогнозування та моделювання небезпечних гідрометеорологічних явищ для реагування на надзвичайні ситуації. Це часто робиться в дуже стислі терміни і в складних умовах, тож потребує гарної стресостійкості, що цінно для роботи в умовах Антарктики", - пояснили у НАНЦ.

Українську антарктичну експедицію вперше в історії очолить жінка: про кого йдетьсяРобота в Антарктиці може бути непростою (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Зазначається, що з 2025 року Ганчук залучена також до освітнього процесу в КНУ імені Тараса Шевченка.

Крім того, важливою частиною її діяльності є міжнародна співпраця:

  • вона проходила навчання і стажування більш ніж у десяти країнах світу;
  • у програмах EUMETSAT та Baltic+ - виступає представником і тренером від України;
  • у Фінляндії - здобула статус Master Trainer у системі метеорологічного прогнозування SmartMet та пройшла навчання з роботи з автоматизованими метеорологічними станціями Vaisala;
  • окремий напрям - співпраця з британським Met Office у впровадженні однієї з провідних у світі платформ для візуалізації метеорологічних даних (яка використовується для телевізійного мовлення та медіапродуктів УкрГМЦ).

Українську антарктичну експедицію вперше в історії очолить жінка: про кого йдетьсяГанчук - досвідчений спеціаліст (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

"Загалом же вона має 10-літній стаж роботи у сфері метеорології та кліматології, а також досвід управління колективом в Україні. Пройшла шлях від синоптикині до керівниці сектору Український гідрометеорологічний центр ДСНС", - зауважили у НАНЦ.

Українську антарктичну експедицію вперше в історії очолить жінка: про кого йдетьсяУкраїнську антарктичну експедицію вперше в історії очолить жінка: про кого йдетьсяУ НАНЦ розповіли про роботу й досягнення Анжеліки Ганчук (скриншот: facebook.com/AntarcticCenter)

Нагадаємо, раніше ми розповідали про життя в Антарктиді - як минає день українського полярника.

Крім того, ми пояснювали, як українські полярники "полювали" на мікропластик.

Читайте також, як працюють українські полярники "на передовій світової науки" й що досліджують в Антарктиці в цілому.

