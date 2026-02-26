Непрохідна "кілзона" на 20 км: військові назвали особливість боїв на Запоріжжі

Ситуація на півдні України складна, але без різких змін обстановки. Однією з найбільших особливостей війни в степу є більша "кілзона", ніж на інших напрямках фронту.

Як повідомляє РБК-Україна , про це речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин розповів в ефірі телемарафону.

"Найбільше бєзіткнень у нас за останній час вже традиційно на Гуляйпільському напрямку. Доволі неспокійно і на інших двох запорізьких напрямках - на Оріхівському і на Олександрівському, а також противник не полишає спроб здійснювати обстріли і удари дронами-камікадзе на Придніпровському чи Херсонському", - розповів Волошин.

За його словами, за минулу добу на півдні зафіксовано 50 бойових зіткнень, 36 з яких - на Гуляйпільському напрямку.

Там ворог намагався штурмувати українські позиції у Гуляйполі, південніше та північніше цього населеного пункту.

Крім того, ворог спробував штурмувати українські позиції біля Білогір'я, а також біля населених пунктів, які йдуть на північ від Гуляйполя - Добропілля, Прилуки, де противник намагався штурмувати українські позиції та здійснював спроби інфільтрації вглибину нашої оборони.

За словами речника, упродовж останніх днів ворог завдавав менше ударів дронами-камікадзе, однак кількість авіаційних ударів постійно зростає.

"За минулу добу зафіксовано більше 20 авіаударів із застосуванням 70 коригованих авіаційних бомб", - повідомив Волошин.

Він зазначив, що сторони щодня все більше застосовують на полі бою безпілотних літальних апаратів та наземних роботизованих комплексів. Зокрема, ворог застосовує до 2000 FPV дронів, 150-200 баражуючих боєприпасів та 200-250 дронів, які працюють як розвідники.

Крім того, ворог широко застосовує останнім часом наземні роботизовані комплекси, на яких здійснюється і логістика, і евакуація поранених з поля бою.

Щодо особливості бойових дій у степовій зоні, Волошин розповів, що лінія бойового зіткнення тут становить понад 100 км. Ворог не може непоміченим обійти українські позиції, тому вдається до інших засобів. Наприклад, більше застосовує комплексів радіоелектронної боротьби.

"Одна з найбільших особливостей війни в степу - це те, що "кілзона" у нас значно ширша, ніж там, де пересічна місцевість. Сьогодні ця так звана "кілзона", тобто смуга від лінії бойового зіткнення, в якій завдається ураження по всьому, що рухається, можна так сказати, вона вже в нас приблизно доходить до 15, а то і до 20 км від лінії бойового зіткнення", - пояснив речник.