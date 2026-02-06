ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

"Кіл-зона - 15-20 км вглиб": Сирський назвав довжину лінії активних бойових дій

П'ятниця 06 лютого 2026 12:25
UA EN RU
"Кіл-зона - 15-20 км вглиб": Сирський назвав довжину лінії активних бойових дій Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (пресслужба Генштабу ЗСУ)
Автор: Тетяна Степанова

Російські окупанти наступають по всій лінії фронту з різною інтенсивністю. Активна зона сягає 1200 км, а кіл-зона - 15-20 км вглиб.

Як повідомляє РБК-Україна, про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів журналістам.

"Ситуація на фронті залишається складною. Противник продовжує наступальні дії на всій протяжності лінії бойового зіткнення з різною інтенсивністю. Активна лінія фронту становить близько 1200 км", - розповів Сирський.

За його словами, продовжує зростати глибина бойових порядків.

"Розвиток безпілотних систем призводить до того, що бойові порядки розширюються не по фронту, а вглиб кіл-зони та вже сягають 15-20 кілометрів", - зазначив головком.


&quot;Кіл-зона - 15-20 км вглиб&quot;: Сирський назвав довжину лінії активних бойових дій

Фото: Сирський назвав довжину лінії активних бойових дій (інфографіка РБК-Україна)

Він також розповів, що у Силах оборони України триває нарощування та вдосконалення сил безпілотних систем як окремого роду військ. Усі ураження цілей проходять обов’язкову верифікацію.

За словами головкома, у складі штурмових полків вводяться додаткові батальйони безпілотних систем. Загальна кількість дронів зростає у штурмових частинах і механізованих бригадах.

У кожному лінійному батальйоні діє рота безпілотних систем, у кожній бригаді - батальйон.

Також триває модернізація структур Сил територіальної оборони з урахуванням специфіки комплектування.

"У кожній бригаді ТРО вводяться два батальйони безпілотних систем. Зокрема, у перших чотирьох бригадах ТРО створено три піхотні батальйони та два батальйони БПЛА, що суттєво підвищує їхні бойові можливості", - пояснив Сирський.

До тогож проводиться подальше нарощення та вдосконалення Сил безпілотних систем. З літа 2025 року (з моменту створення угруповання Сил безпілотних систем) частка їх ефективності у вогневому ураженні і знищенні противника зросла з 4% до 33%.

"На даний час дрони складають приблизно 60% від загальної частки всього вогневого ураження на фронті. Артилерія - 40%", - повідомив головком.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше керівник Центру протидій дезінформації РНБО України Андрій Коваленко повідомляв, що у лютому росіяни намагатимуться посилювати тиск на фронті й спробують активно воювати мінімум до весни.

Зокрема, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомляв про те, що РФ стягує резерви до Покровська та шукає прорив малими групами.

Також в американському Інституті вивчення війни повідомляли, що війська армії РФ намагаються відтворити для наступу на Костянтинівку схему, яку раніше вже успішно застосовували в Покровську.

