Непроходимая "килзона" на 20 км: военные назвали особенность боев на Запорожье
Ситуация на юге Украины сложная, но без резких изменений обстановки. Одной из самых больших особенностей войны в степи является большая "килзона", чем на других направлениях фронта.
Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал в эфире телемарафона.
"Больше всего столкновений у нас за последнее время уже традиционно на Гуляйпольском направлении. Довольно неспокойно и на других двух запорожских направлениях - на Ореховском и на Александровском, а также противник не оставляет попыток осуществлять обстрелы и удары дронами-камикадзе на Приднепровском или Херсонском", - рассказал Волошин.
По его словам, за минувшие сутки на юге зафиксировано 50 боевых столкновений, 36 из которых - на Гуляйпольском направлении.
Там враг пытался штурмовать украинские позиции в Гуляйполе, южнее и севернее этого населенного пункта.
Кроме того, враг попытался штурмовать украинские позиции возле Белогорья, а также возле населенных пунктов, которые идут на север от Гуляйполя - Доброполье, Прилуки, где противник пытался штурмовать украинские позиции и осуществлял попытки инфильтрации вглубь нашей обороны.
По словам спикера, в течение последних дней враг наносил меньше ударов дронами-камикадзе, однако количество авиационных ударов постоянно растет.
"За минувшие сутки зафиксировано более 20 авиаударов с применением 70 корректируемых авиационных бомб", - сообщил Волошин.
Он отметил, что стороны ежедневно все больше применяют на поле боя беспилотных летательных аппаратов и наземных роботизированных комплексов. В частности, враг применяет до 2000 FPV дронов, 150-200 барражирующих боеприпасов и 200-250 дронов, которые работают как разведчики.
Кроме того, враг широко применяет в последнее время наземные роботизированные комплексы, на которых осуществляется и логистика, и эвакуация раненых с поля боя.
Относительно особенности боевых действий в степной зоне, Волошин рассказал, что линия боевого соприкосновения здесь составляет более 100 км. Враг не может незамеченным обойти украинские позиции, поэтому прибегает к другим средствам. Например, больше применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.
"Одна из самых больших особенностей войны в степи - это то, что "килзона" у нас значительно шире, чем там, где пересеченная местность. Сегодня эта так называемая "килзона", то есть полоса от линии боевого соприкосновения, в которой наносится поражение по всему, что движется, можно так сказать, она уже у нас примерно доходит до 15, а то и до 20 км от линии боевого соприкосновения", - пояснил спикер.
Ситуация на фронте
Напомним, ранее руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко сообщал, что в феврале россияне будут пытаться усиливать давление на фронте и попытаются активно воевать минимум до весны.
В частности, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что российские оккупанты наступают по всей линии фронта с разной интенсивностью. Активная зона достигает 1200 км, а кол-зона - 15-20 км вглубь.
Кроме того, по словам заместителя руководителя Офиса президента Украины Павла Палисы, оккупанты планируют захватить всю Донецкую область уже до конца марта. Планы врага по захвату территорий касаются и других областей.
В то же время украинские военные в ходе февральского наступления на южном направлении фронта освободили ряд населенных пунктов.
20 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские военные деоккупировали около 300 квадратных километров территории на юге.
Кроме того, 22 февраля появилась информация об активных действиях Десантно-штурмовых войск ВСУ на Александровском направлении. Их ключевая цель - помешать планам РФ по дальнейшему продвижению в пределах Днепропетровской и Запорожской областей.
Также Сырский сообщил, что Силы обороны Украины в ходе наступления на юге освободили восемь населенных пунктов и около 400 квадратных километров территории.