У Зеленського розкрили "дедлайн" РФ щодо захоплення Донецької області
Російські окупанти планують захопити всю Донецьку область уже до кінця березня. Плани ворога щодо захоплення територій стосуються й інших областей.
Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю "Ми - Україна" заявив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса.
"Плани його (ворога - ред.) очевидні. Він ставить собі за мету до кінця березня-початку квітня вийти на адміністративні кордони Донецької області", - зазначив Паліса.
Також, за його словами, росіяни хочуть максимально просунутися в Запорізькій і Дніпропетровській областях. При цьому ворог не полишає спроб створити буферні зони вздовж кордону в Сумській і Харківській областях.
"За можливого успіху до кінця року противник намагатиметься розвинути наступ для захоплення або створення умов для захоплення Запоріжжя, Херсона, Миколаєва і надалі Одеси", - сказав Паліса.
Він звернув увагу, що не бачить можливості реалізації таких планів РФ у найближчі шість місяців.
Вимоги РФ на переговорах
Нагадаємо, станом на зараз росіяни у своїх спробах захопити Донецьку область "застрягли" в районі Покровська, де українські воїни ведуть успішну оборону.
Тому Москва намагається домогтися своєї мети в рамках мирних переговорів з Україною, які проходять за посередництва США.
Росіяни хочуть, щоб Україна для завершення війни віддала Донецьку область під їхній повний контроль. Українська влада відмовляється від таких вимог і наголошує, що в мирних переговорах потрібно відштовхуватися від поточної лінії фронту.
Як зазначив голова української держави Володимир Зеленський, він не вірить, що війна завершиться, навіть якщо Україна погодиться вийти з Донецької області.