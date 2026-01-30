Росія спробує активно воювати мінімум до весни, - ЦПД

У лютому росіяни намагатимуться посилювати тиск на фронті й спробують активно воювати мінімум до весни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидій дезінформації РНБО України Андрія Коваленка.

За інформацією керівника ЦПД, Росія спробує активно воювати мінімум до весни.

"Ворог намагатиметься посилювати тиск на фронті в лютому, як на Сході, так і на інших ділянках, але плани росіян відомі заздалегідь і вони не досягнуть цілей", - зазначив Коваленко.

Вихід ЗСУ з Донбасу не зупинить Росію

Нагадаємо, раніше аналітики американського Інституту вивчення війни зазначали, що територіальні та політичні вимоги Росії значно ширші, ніж заяви про Донбас, які Кремль озвучує для західної аудиторії.

Публічні сигнали Москви про готовність до "мирного врегулювання" приховують стратегічну мету - примус України та Заходу до капітуляційних умов.

За даними ISW, головний переговорник Росії Кирило Дмитрієв заявляє, що виведення українських військ із Донбасу може стати "шляхом до миру".

Водночас інші високопосадовці РФ демонструють зовсім іншу позицію. Зокрема начальник Генштабу Валерій Герасимов публічно згадує створення так званих буферних зон у Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях, що вказує на значно ширші територіальні амбіції Москви.

Окрім того, попри "оптимізм" переговорів в Абу-Дабі, експерти прогнозують або виснажливу боротьбу, або примус України до важких територіальних поступок.

Також раніше ЗМІ повідомляли, що затягування або тупикова ситуація у війні проти України можуть підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до застосування хімічної зброї для масового ураження.